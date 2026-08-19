Mit diesen Spar-Challenges erreichst du deine Ziele
8 simple Möglichkeiten, Geld zu sparen
Geld zu sparen ist besonders in Zeiten hoher Inflation und gestiegener Energiepreise nicht einfach. Daher ist es umso praktischer, sich mit Möglichkeiten zu beschäftigen, wie das Sparen vereinfacht und in den Alltag integriert werden kann und noch dazu Spaß macht.
So fragen sich viele Menschen: Welche Sparmethode soll ich wählen? Wie viel Geld kann ich sparen? Wie halte ich das Sparen durch? Wie lässt sich auf einfache Weise sparen?
In diesem Ratgeber wollen wir Antworten darauf geben. Aber mehr noch: Wir stellen dir eine Reihe an spannenden Spar-Challenges vor, die dich deinen Sparzielen näher bringen.
Das Wichtigste in Kürze: Alles zu den Spar-Challenges
Erklärung: Mit einer Spar-Challenge kannst du deine persönlichen Sparziele erreichen, da sich damit durch einfache Tricks viel Geld sparen lässt. Dabei besteht die Herausforderung darin, die Challenge durchzuhalten.
Möglichkeiten: Es gibt zahlreiche Spartipps und Tricks, welche du als Challenge für dich ausprobieren kannst. Wir möchten dir acht davon genauer vorstellen.
Sparziel: Es gibt Spar-Challenges bei denen der Betrag, welchen du insgesamt sparst, schon vorher festgelegt wird. Andere Sparmethoden ermöglichen dir, deine Ziele und Beträge selbst zu bestimmen.
Konto: Für deine Spar-Challenge empfiehlt sich ein separates Konto zum Sparen. So wirst du nicht dazu verleitet, dein Erspartes direkt wieder auszugeben.
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Was sind Spar-Challenges?
Spar-Challenges bedeuten übersetzt Spar-Herausforderungen. Es handelt sich um finanzielle Tricks oder Spiele, mit denen du dir Geld zur Seite legen kannst. Mit diesen Challenges soll das Sparen Spaß machen, sodass das Gefühl des Verzichts gar nicht erst aufkommt.
Für die Challenges brauchst du keine großen Summen, um loslegen zu können. Vielmehr reichen für das Sparen schon kleine Beträge, die sich über die Zeit summieren und dich mit unseren Tricks deinen Sparzielen näher bringen. Voraussetzung ist natürlich, dass du die Herausforderungen annimmst und beim Sparen durchhältst. Oft wird das Sparen von Geld sogar zur Gewohnheit.
Dein oberstes Ziel sollte es am Anfang sein, dir einen Notgroschen aus mindestens 3-Netto-Monatsgehältern aufzubauen. Auch dafür eignen sich die Spar-Challenges wunderbar, sodass du schließlich einen ausreichenden Puffer für unvorhergesehene Ausgaben (wie z.B. Nebenkostennachzahlungen) zur Verfügung hast.
Welche Spar-Challenges gibt es?
Wie viele Spar-Challenges es gibt, ist schwer zu sagen. Fest steht jedoch, dass es sehr viele sind.
Aus diesen wollen wir uns nun die folgenden 8 Spar-Challenges genauer anschauen:
52-Wochen-Spar-Challenge
Die Idee hinter der Spar-Challenge ist einfach: Jede Woche wird ein bestimmter Betrag in ein Sparschwein gesteckt. Und das über einen Zeitraum von 52 Wochen.
Und so funktioniert's:
- Schreibe dir die Zahlen 1 bis 52 nacheinander auf einen Zettel.
- Beginne die Spar-Challenge, indem du in der ersten Woche einen Euro in die Spardose wirfst und die Zahl 1 auf deinem Zettel durchstreichst.
- In der zweiten Woche steckst du folglich 2 Euro in die Dose und streichst diese durch.
- Gehe so Woche für Woche vor, bis du schließlich alle Zahlen durch bist und die 52. Woche abgeschlossen hast.
- Freue dich über den gesparten Betrag von 1.387 Euro.
Der Vorteil dieser Sparmethode: Auch wenn der Betrag von Woche zu Woche steigt, ist er immer noch so überschaubar, dass er in den meisten Budgets Platz findet.
Die folgende Grafik verdeutlicht dir die Funktionsweise der 52-Wochen-Spar-Challenge:
Alternativ kann aber auch in kleineren Schritten gespart werden, indem z.B. statt 1 Euro der Sparbetrag jede Woche nur um 50 Cent erhöht wird.
Das angesparte Geld kannst du schließlich z.B. auf ein Tagesgeldkonto überweisen. Noch mehr profitierst du allerdings, wenn du den Betrag langfristig in weltweit gestreute ETFs, die in Aktien anlegen, investierst.
Disziplin ist bei der 52-Wochen Spar-Challenge das A und O
Fünf-Euro-Spar-Challenge
Die Fünf-Euro-Spar-Challenge ist eine tolle Sparmethode, mit der du ganz einfach Geld sparen kannst.
Und so funktioniert's:
- Lege einen Sparzeitraum und ein Sparziel für dich fest.
- Jedes Mal, wenn du beim Einkaufen Kleingeld oder Wechselgeld in Form eines Fünf-Euro-Scheins bekommst, steckst du ihn zu Hause in ein Sparschwein.
- Nach einiger Zeit wirst du erstaunt sein, wie viel Geld sich angesammelt hat. Wenn du diese Sparmethode regelmäßig anwendest, kannst du eine beträchtliche Summe sparen, ohne dass es dir groß vorkommt.
Es mag nicht viel erscheinen, aber wenn du z.B. jeden Monat fünf Euro sparst, hast du am Ende des Jahres 60 Euro gespart. Wenn du es schaffst, diese Sparmethode über einen längeren Zeitraum beizubehalten, kannst du dein Sparschwein am Ende mit einem ansehnlichen Betrag füllen.
Wie schnell du dein Sparziel erreichst, lässt sich nicht genau voraussagen. Dafür sind die Einstiegshürden denkbar gering. So kannst du alternativ auch statt mit Fünf-Euro-Scheinen auch z.B. mit Ein- oder Zwei-Euro-Münzen starten.
Kleingeld-Challenge
Die Kleingeld-Challenge funktioniert ganz ähnlich wie die Fünf-Euro-Spar-Challenge. So geht es auch hier darum, dass du immer, wenn du Kleingeld in Form von Münzen oder Scheinen erhältst, dieses in ein Sparschwein wirfst.
Der Unterschied ist allerdings, dass du nicht nur bestimmte Münzen oder Scheine sammelst, sondern, wie der Name bereits erahnen lässt, dein gesamtes Kleingeld sparst. Besonders wer gerne in bar bezahlt, aber das Heraussuchen des Kleingelds zu mühselig findet, dürfte die Sparmethode aufgrund des vielen Rückgelds leicht fallen.
Am Ende jeder Woche oder am Ende des Monats zählst du das gesparte Geld und schreibst die Summe auf. So hast du einen Überblick, wie viel Geld du gespart hast.
Ein-Prozent-Spar-Challenge
Bei dieser Spar-Challenge geht es darum, jeden Monat eine bestimmte Summe zur Seite zu legen. Dieser Betrag sollte ein Prozent des eigenen Einkommens betragen. Daher der Name.
Um die Herausforderung erfolgreich zu meistern, ist es wichtig, den Betrag jeden Monat konsequent auf ein separates Tagesgeldkonto zu überweisen. Besonders einfach lässt sich das Sparen automatisieren, indem du einen entsprechenden Dauerauftrag von deinem Girokonto einrichtest.
Ein Beispiel: Wenn du 2.000 Euro netto pro Monat verdienst, würde sich dein Sparbetrag auf 20 Euro belaufen.
Alternativ steht es dir natürlich frei, die Prozentzahl für das Sparen individuell für dich anzupassen. Je nach Sparziel oder Einkommen.
Tipp: Da du beim Sparen auf ein Tagesgeldkonto leider nur geringe Zinsen bekommst, empfiehlt sich für das langfristige Sparen ein ETF-Sparplan. Einmal eingerichtet kann so ein vordefinierter Betrag ganz bequem, langfristig und breit gestreut regelmäßig von deinem Konto investiert werden.
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30-Tage-Spar-Challenge
Die 30-Tage-Spar-Challenge entspricht weitgehend der 52-Tage-Spar-Challenge, ist aber statt 52 Wochen nur auf einen Monat ausgerichtet. Da der Sparrhythmus bei der 30-Tage-Spar-Challenge aber an Tagen ausgerichtet ist, wird täglich ein bestimmter Betrag in eine Spardose gesteckt.
Und so funktioniert's:
- Schreibe dir die Zahlen 1 bis 30 nacheinander auf einen Zettel.
- Beginne die Spar-Challenge, indem du am ersten Tag einen Euro in die Spardose wirfst und die Zahl 1 auf deinem Zettel durchstreichst.
- Am zweiten Tag steckst du folglich 2 Euro in die Dose und streichst diese durch.
- Gehe so Tag für Tag vor, bis du schließlich alle Zahlen durch bist und den 30. Tag abgeschlossen hast.
- Freue dich über den gesparten Betrag von 465 Euro.
Natürlich steigt der Betrag, den du sparst, recht schnell an. Dafür kannst du schon nach kurzer Zeit auf eine beträchtliche Sparsumme blicken. Und wenn du alternativ für Monate mit 31 Tagen, die Challenge entsprechend erweiterst, beträgt deine Summe am Ende des Monats sogar 496 Euro.
Insgesamt ist die 30-Tage-Spar-Challenge eine gute Möglichkeit, das eigene Sparverhalten zu verbessern und sich ein finanzielles Polster anzulegen. Das geht z.B. auf einem Tagesgeldkonto. Noch mehr profitierst du allerdings, wenn du das gesparte Geld langfristig in weltweit gestreute ETFs, die in Aktien anlegen, investierst.
Temperatur-Spar-Challenge
Bei der Temperatur-Spar-Challenge handelt es sich um eine spielerische Methode, bei der du dein Sparverhalten regelmäßig an der Temperatur auf dem Thermometer ausrichtest.
Und so funktioniert's:
- Wähle einen Tag in der Woche.
- Schaue dann jeweils immer zur selben Uhrzeit auf das Thermometer.
- Lege den dort angezeigten Wert als Betrag zum Sparen auf die Seite.
Ein Beispiel: An einem heißen Sommertag mit 32 Grad Celsius, sparst du 32 Euro.
Alternativ kannst du auch im Winter hohe Sparraten erreichen, wenn du dir jeweils ein Wochenziel setzt und die Temperatur-Spar-Challenge täglich anwendest. Doch Vorsicht, Minusgrade sollten keine Aufforderung zum Ausgeben von Geld sein.
Schimpfwort-Challenge
Mit der Schimpfwort-Spar-Challenge kannst du, sofern du häufig fluchst, nicht nur Geld sparen, sondern sogar dein Verhalten ändern.
Für jedes Schimpfwort oder Fluchen am Tag, wird Geld in ein Sparschwein gesteckt. Wie hoch der Betrag sein soll, kannst du selbst für dich festlegen.
Besonders praktisch: Die Schimpfwort-Challenge ist sehr flexibel, da sie auf verschiedene negative Verhaltensweisen oder Angewohnheiten angepasst werden kann. Beispielsweise kann sie etwa für Haushalte mit pubertierenden Kindern, die viel fluchen, gut geeignet sein. Doch unabhängig davon, ob deine Kinder fluchen oder nicht, ist es sinnvoll, schon frühzeitig mit dem Sparen für Kinder mit ETFs zu beginnen.
Aufrunden-Trick
Bei der Aufrunden-Spar-Challenge rundest du alle Ausgaben auf den nächsten vollen Betrag auf. Danach steckst du den Restbetrag in ein Sparschwein oder überweist ihn auf ein Tagesgeldkonto.
Ein Beispiel: Gibst du zum Beispiel beim Einkaufen 15,50 Euro aus, rundest du auf 16 Euro auf. Somit kannst du 50 Cent sparen.
Dieser Trick klingt einfach, erfordert aber Disziplin und Durchhaltevermögen. Wenn du ihn aber konsequent anwendest, kannst du damit erstaunliche Ergebnisse erzielen. Wenn du, wie in unserem Beispiel, in einer Woche jeden Tag 50 Cent sparst, verfügst du am Ende der Woche bereits über 3,50 Euro. Das wären auf das Jahr hochgerechnet bereits 182 Euro.
Alternativ lässt sich diese Spar-Challenge auch variieren, indem du etwa die Rundung in Fünfer- oder Zehner-Schritten vornimmst. Zudem kannst du dir auch einfach die entsprechenden Beträge notieren und dir die Summe am Monatsende auf dein Tagesgeldkonto überweisen.
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Für welche Spar-Challenge sollte ich mich entscheiden?
Für welche Spar-Challenge du dich entscheidest, hängt ganz von deinen individuellen Präferenzen sowie von deinen Sparzielen und finanziellen Möglichkeiten ab.
Bei der Entscheidung für eine Sparmethode kannst du dich an folgenden Fragen orientieren:
- Möchte ich kurzfristig oder langfristig sparen?
- Habe ich ein spezielles Sparziel, wie z.B. einen Urlaub oder den Aufbau eines Notgroschens?
- Steht bei der Spar-Challenge eher die Gewohnheit oder die spielerische Abwechslung im Vordergrund?
Entscheide dich am besten für eine Spar-Challenge, die zu dir passt und mit der du dich wohlfühlst. Beispielsweise kann die Kleingeld-Challenge oder die Fünf-Euro-Challenge weniger für Menschen geeignet sein, die gern mit Karte zahlen. Und die 30-Tage-Challenge ist für dich vielleicht attraktiver als die 52-Wochen-Challenge, wenn du eher kurzfristig Erfolge beim Sparen sehen willst.
Doch egal für welche Spar-Challenge, du dich entscheidest, wäre es doch schade, wenn dein gespartes Geld langfristig einen Kaufkraftverlust durch die Inflation erleidet. Daher empfiehlt sich eine langfristig renditestarke, kostengünstige und ausreichend breit gestreute Geldanlage über ETFs.
Was ETFs sind erfährst du in unserem Ratgeber und kannst alles Wissenswerte dazu auch in unserem ETF-Guide nachlesen.
Fazit: Mit einfachen Tricks Geld sparen
Besonders die Sparmethoden eignen sich besonders für dich, die individuell zu deinen Präferenzen, Sparzielen und finanziellen Möglichkeiten passen.
Die in diesem Artikel vorgestellten Spar-Challenges sind natürlich nur ein Bruchteil aller möglichen Herausforderungen zum Sparen. Sie zeigen dir aber, wie vielfältig, spielerisch, flexibel und motivierend das Sparen sein kann.
So kannst du die Spartipps einfach und bequem in deinen Alltag integrieren und z.B. am Ende der Woche, des Monats oder des Jahres viele Sparziele erreichen. Noch dazu lassen sich dadurch deine Verhaltensweisen im Umgang mit Geld oder bestimmte Gewohnheiten positiv beeinflussen. Für den Start kannst du aber natürlich auch erstmal einige Spar-Challenges ausprobieren, um zu schauen welche am besten zu dir passt.
Wir beantworten dir weitere Fragen rund um die Spar-Challenges
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