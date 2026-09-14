Die besten Standarddepots im Vergleich
Beim Standarddepot zählt nicht nur der Preis. Mindestens genauso wichtig ist, wie dein Geld angelegt wird. Denn anders als beim freien Altersvorsorgedepot wählst du die ETFs nicht selbst aus. Stattdessen stellt der Anbieter die Anlagestrategie zusammen und übernimmt die laufende Umsetzung.
Achte beim Vergleich deshalb neben den Gesamtkosten vor allem auf die Anlagestrategie, Aktienquote, eingesetzten ETFs sowie die Risikosteuerung und das Ablaufmanagement. Gerade bei einer langfristigen Altersvorsorge können sich Unterschiede bei Kosten und Anlagekonzept erheblich auf das spätere Vermögen auswirken.
Mit dem Standarddepot Vergleich von extraETF kannst du die Angebote übersichtlich gegenüberstellen und den Anbieter finden, der am besten zu deinen Anforderungen passt.
Alle Angaben beruhen auf Ankündigungen der Anbieter und wurden von uns sorgfältig recherchiert, sind aber unverbindlich. Bislang ist kein Standarddepot durch das Bundeszentralamt für Steuern zertifiziert; Konditionen können sich bis zum Start am 1. Januar 2027 ändern. Maßgeblich sind die Preis- und Leistungsverzeichnisse der Anbieter. Stand: 9. September 2026.
Diese Anbieter haben ein Standarddepot angekündigt
Das Standarddepot darf erst ab dem 1. Januar 2027 angeboten werden. Bislang hat noch kein Anbieter ein zertifiziertes Produkt mit verbindlichem Preisverzeichnis, da die Zertifizierung durch das Bundeszentralamt für Steuern in einem nachgelagerten Verfahren läuft. Klar ist jedoch: Jeder Anbieter eines Altersvorsorgedepots ist verpflichtet, zusätzlich ein Standarddepot anzubieten.
Neobroker wie Scalable Capital, Trade Republic, flatex, Smartbroker+, Traders Place und finanzen.net ZERO, Direktbanken wie comdirect, ING, DKB, Consorsbank und Fidelity International sowie digitale Vermögensverwalter wie quirion und Oskar haben die Einführung eines Altersvorsorgedepots angekündigt.
Fidelity Investments startet mit dem Fidelity Vorsorgedepot und dem Fidelity Vorsorgedepot Standard zwei Angebote, die auf aktiv gemanagten ETFs und einem Lebenszyklusmanagement basieren. Die Produktkosten liegen je nach Variante bei 0,35 beziehungsweise 0,75 Prozent pro Jahr, hinzu kommen 12 Euro Depotentgelt jährlich.
Auch Versicherer steigen ein: Die Allianz will ab Januar 2027 ein Standarddepot, ein Altersvorsorgedepot und einen Garantievertrag anbieten und plant den Start zum 1. Januar 2027.
Konkrete Konditionen speziell für das Standarddepot gibt es erst vereinzelt: Scalable Capital hat angekündigt, das Standarddepot ohne Gebühren für Konto, Depot, Sparpläne und Käufe anbieten zu wollen, bei ETF-Kosten von höchstens 0,15 Prozent – im ersten Jahr 0 Prozent.
Für alle Standarddepots gilt ein gesetzlicher Kostendeckel von 1,0 Prozent Effektivkosten pro Jahr. Als Preisanker kommt außerdem ein öffentlicher Träger hinzu, der ein eigenes Standarddepot als Benchmark anbietet – mit erwarteten Effektivkosten von nur 0,2 bis 0,4 Prozent.
Sobald die ersten Anbieter zertifiziert sind und ihre Preisverzeichnisse veröffentlichen, nehmen wir die Standarddepots in unseren Vergleich auf.
Worauf du beim Standarddepot Vergleich achten solltest
Beim Standarddepot entscheidet nicht allein der Preis. Da du die ETFs nicht selbst auswählst, ist entscheidend, wie der Anbieter dein Geld anlegt. Diese sechs Kriterien machen den Unterschied:
- Gesamtkosten: Depot- und Verwaltungskosten plus die laufenden Kosten der eingesetzten ETFs oder Fonds. Schon kleine Unterschiede wirken sich über Jahrzehnte erheblich auf dein Endvermögen aus.
- Anlagestrategie: Welche Anlageklassen werden eingesetzt, wie breit ist das Portfolio gestreut, wie werden die Bausteine kombiniert? Einfache, transparente Lösungen mit wenigen breit gestreuten ETFs sind meist die bessere Wahl.
- Aktienquote: Ein hoher Aktienanteil bietet langfristig höhere Renditechancen, schwankt aber stärker. Mehr risikoarme Anlagen dämpfen die Schwankungen, senken aber die erwartete Rendite. Prüfe, ob der Anbieter mehrere Risikovarianten anbietet und welche zu deinem Anlagehorizont passt.
- Eingesetzte ETFs und Fonds: Werden breit diversifizierte, kostengünstige ETFs verwendet – etwa auf globale Aktienindizes? Auch der defensive Baustein sollte transparent und günstig umgesetzt sein.
- Risikosteuerung und Ablaufmanagement: Einige Anbieter senken die Aktienquote in den Jahren vor Rentenbeginn automatisch, andere arbeiten dauerhaft mit fester Aufteilung. Bei langen Laufzeiten ist das ein wesentlicher Unterschied.
- Flexibilität: Niedrige Mindestsparraten, kostenlose Sparplanänderungen, Sparpausen, Zuzahlungen, Wechsel zwischen Risikostrategien und ein günstiger Anbieterwechsel machen dein Standarddepot alltagstauglich.
Standarddepot oder freies Altersvorsorgedepot?
Beide Varianten sind staatlich gefördert. Der Unterschied liegt darin, wer die Geldanlage zusammenstellt.
|Standarddepot
|Freies Altersvorsorgedepot
|ETF-Auswahl
|Anbieter
|Anleger
|Anlagestrategie
|Vorgegeben
|Selbst festlegen
|Verwaltung
|Weitgehend automatisch
|Eigenverantwortlich
|Aufwand
|Gering
|Höher
|Individualisierung
|Eingeschränkt
|Hoch
|Geeignet für
|Einsteiger und bequeme Anleger
|Erfahrene Selbstentscheider
Willst du deine ETFs selbst auswählen, ist das freie Altersvorsorgedepot die bessere Wahl. Möchtest du eine Komplettlösung, um die du dich nicht kümmern musst, passt das Standarddepot. Die Anbieter des freien Altersvorsorgedepots haben wir im Altersvorsorgedepot Vergleich zusammengestellt.
So viel Förderung bekommst du
Auch beim Standarddepot profitierst du von der staatlichen Förderung des Altersvorsorgedepots. Für deine Einzahlungen erhältst du eine Grundzulage von bis zu 540 Euro pro Jahr. Zusätzlich sind bis zu 300 Euro Kinderzulage je Kind und Jahr sowie ein einmaliger Berufseinsteigerbonus von 200 Euro möglich. Die staatlichen Zulagen fließen direkt in dein Standarddepot und werden zusammen mit deinen eigenen Beiträgen investiert.
Wie hoch deine persönliche Förderung ausfällt und welches Vermögen du damit langfristig aufbauen kannst, zeigt dir unser Altersvorsorgedepot-Rechner.
Standarddepot eröffnen: In 5 Schritten
Der Weg zum richtigen Standarddepot ist einfach. In wenigen Schritten kannst du ein Standarddepot digital eröffnen. Die besten Angebote findest du in unserem Standarddepot-Vergleich.
- Vergleiche die Anbieter: Stelle die Kosten, Strategie, Aktienquote und Flexibilität in der Tabelle oben gegenüber.
- Wähle die passende Strategie aus: Bietet der Anbieter mehrere Risikovarianten, wähle die zu deinem Anlagehorizont und deiner Risikobereitschaft passende.
- Depot eröffnen: Das geht online direkt beim Anbieter und dauert in der Regel nur wenige Minuten.
- Sparrate festlegen: So viel, dass du die volle Förderung mitnimmst.
- Investieren: Ab jetzt investiert der Anbieter automatisch nach deiner gewählten Strategie.
Fazit: Standarddepots vergleichen und passenden Anbieter finden
Das Standarddepot ist der einfachste Weg zur geförderten Altersvorsorge, da keine ETF-Auswahl und kein eigenes Portfolio-Management erforderlich sind. Trotzdem lohnt ein Vergleich, denn bei den Kosten, der Aktienquote, den eingesetzten ETFs und dem Ablaufmanagement gibt es deutliche Unterschiede.
Sei von Anfang an informiert und trage dich deshalb in unsere AVD-Startliste ein.
Häufig gestellte Fragen zum Standarddepot Vergleich
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