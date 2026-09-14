Standarddepot Vergleich

Das Standarddepot darf erst ab dem 1. Januar 2027 angeboten werden. Bislang hat noch kein Anbieter ein zertifiziertes Produkt mit verbindlichem Preisverzeichnis, da die Zertifizierung durch das Bundeszentralamt für Steuern in einem nachgelagerten Verfahren läuft. Klar ist jedoch: Jeder Anbieter eines Altersvorsorgedepots ist verpflichtet, zusätzlich ein Standarddepot anzubieten.

Neobroker wie Scalable Capital, Trade Republic, flatex, Smartbroker+, Traders Place und finanzen.net ZERO, Direktbanken wie comdirect, ING, DKB, Consorsbank und Fidelity International sowie digitale Vermögensverwalter wie quirion und Oskar haben die Einführung eines Altersvorsorgedepots angekündigt.

Fidelity Investments startet mit dem Fidelity Vorsorgedepot und dem Fidelity Vorsorgedepot Standard zwei Angebote, die auf aktiv gemanagten ETFs und einem Lebenszyklusmanagement basieren. Die Produktkosten liegen je nach Variante bei 0,35 beziehungsweise 0,75 Prozent pro Jahr, hinzu kommen 12 Euro Depotentgelt jährlich.

Auch Versicherer steigen ein: Die Allianz will ab Januar 2027 ein Standarddepot, ein Altersvorsorgedepot und einen Garantievertrag anbieten und plant den Start zum 1. Januar 2027.

Konkrete Konditionen speziell für das Standarddepot gibt es erst vereinzelt: Scalable Capital hat angekündigt, das Standarddepot ohne Gebühren für Konto, Depot, Sparpläne und Käufe anbieten zu wollen, bei ETF-Kosten von höchstens 0,15 Prozent – im ersten Jahr 0 Prozent.

Für alle Standarddepots gilt ein gesetzlicher Kostendeckel von 1,0 Prozent Effektivkosten pro Jahr. Als Preisanker kommt außerdem ein öffentlicher Träger hinzu, der ein eigenes Standarddepot als Benchmark anbietet – mit erwarteten Effektivkosten von nur 0,2 bis 0,4 Prozent.

Sobald die ersten Anbieter zertifiziert sind und ihre Preisverzeichnisse veröffentlichen, nehmen wir die Standarddepots in unseren Vergleich auf.