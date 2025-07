Die 4-Prozent-Regel (auch Bengen-Regel genannt) ist eine Entnahmestrategie und eine Faustformel. Sie wurde in den 1990er Jahren von dem US-Finanzberater William Bengen entwickelt. Sie basiert auf historischen Berechnungen zur Rendite von Aktien und Anleihen in den USA und wurde später durch die Trinity-Studie bestätigt. Das Ziel bestand darin, eine verlässliche Entnahmerate zu ermitteln, mit der Anleger ihr Vermögen 30 Jahre lang nutzen können, ohne es aufzubrauchen.

Das Prinzip ist einfach: Im ersten Jahr entnimmst du 4 Prozent deines Startkapitals und passt diesen Betrag bei Entnahmen in den Folgejahren an die Inflation an. Damit erhältst du einen konstanten, inflationsbereinigten Lebensstandard – zumindest in der Theorie.