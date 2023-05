Die 72er‑Regel macht deutlich, wie wichtig es ist, sein Kapital möglichst ertragreich anzulegen. Je höher die Verzinsung, desto schneller erfolgt der Vermögensaufbau. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, wie sich das Vermögen der Deutschen nach wie vor auf Geldanlagen wie Sparbuch oder Tagesgeld konzentriert, die trotz Zinsanstieg nach wie vor kaum oder gar keine Rendite abwerfen.

Erfreulicherweise erkennen immer mehr Deutsche, dass sichere und gleichzeitig renditearme Geldanlagen wenig zum Vermögensaufbau beitragen. Sie investieren über einen ETF-Sparplan oder eine Einmalanlage in ETFs und bauen so mit einem breit gestreuten Aktienportfolio langfristig ein ansehnliches Vermögen auf. In einem speziellen Ratgeber haben wir zusammengefasst, wie Anfänger in ETFs investieren können.