Die 72er-Regel ist eine einfache mathematische Formel, mit der du schnell abschätzen kannst, wie lange es dauert, bis sich dein eingesetztes Kapital verdoppelt hat. Sie basiert auf dem Zusammenhang zwischen der Rendite deiner Geldanlage und dem Zinseszinseffekt. Die Idee ist einfach: Teilt man die Zahl 72 durch die jährliche Rendite der Geldanlage in Prozent, erhält man die ungefähre Anzahl der Jahre, die es dauert, bis sich das Kapital verdoppelt hat.

Die 72er-Regel eignet sich vor allem zur groben Orientierung und ist keine exakte Berechnungsmethode. Sie kann dir aber eine erste Einschätzung geben, wie schnell dein Geld wachsen kann, wenn du es anlegst.

In diesem Leitfaden erfährst du, wie du mit der 72er-Regel berechnen kannst, wie lange es dauert, bis sich dein Kapital verdoppelt hat.