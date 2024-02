Mit der Umsetzung der Investmentsteuerreform wurde die Besteuerung von Kapitalanlagen geändert. Ziel war es, die Besteuerung von Investmentfonds zu vereinheitlichen. Zudem sollte die Steuerbelastung für Privatanlegerinnen und -anleger gesenkt werden. Doch wie so oft sind gut gemeinte Reformen in der Umsetzung sehr komplex. In diesem Zusammenhang wird der Steuerrechner für ETFs zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel.

Der ETF-Steuerrechner ermöglicht durch Eingabe der relevanten Daten die Berechnung der individuellen Steuerpflicht. Dies hilft nicht nur, mögliche Steuerbelastungen frühzeitig zu erkennen, sondern ermöglicht auch eine effektive Anpassung der Anlagestrategie, um die Steuereffizienz zu maximieren. Der Steuerrechner unterstützt Anlegerinnen und Anleger dabei, fundierte Entscheidungen unter Berücksichtigung der persönlichen Steuersituation zu treffen.