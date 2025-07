Das magische Dreieck der Geldanlage ist ein Modell aus der Finanzwelt. Es hilft dir dabei, deine Geldanlage sinnvoll zu strukturieren. Es verdeutlicht, dass du bei jeder Investition zwischen drei Aspekten abwägen musst:

Rendite

Sicherheit

Verfügbarkeit

Wichtig: Es ist unmöglich, alle drei Ziele gleichzeitig in voller Ausprägung zu erreichen. Du musst also bewusst entscheiden, was dir in deiner aktuellen Lebenssituation am wichtigsten ist, und die passenden Finanzprodukte auswählen.