Sichere Geldanlage

Bevor du mit dem Investieren beginnst, solltest du dir einen Notgroschen in Höhe von drei bis sechs Nettomonatsgehältern oder entsprechenden Monatsausgaben auf einem Tagesgeldkonto ansparen. So bist du für unvorhergesehene Ausgaben jederzeit abgesichert. Schulden solltest du ebenfalls so schnell wie möglich getilgt haben.

Ebenso wichtig ist eine durchdachte Vermögensaufteilung bzw. Asset Allocation. Sie gliedert dein Geld in zwei Bausteine:

Sicherheitsbaustein: z.B. Tagesgeld für die kurzfristige Verfügbarkeit.

Renditebaustein: z.B. Welt-Aktien-ETFs für langfristiges Wachstum und Inflationsausgleich.

Die Gewichtung hängt von deinem Risikoprofil und deiner Risikotragfähigkeit ab, sodass ein ausgewogenes Portfolio für Sicherheit und Vermögensaufbau entsteht. Analysiere deine finanzielle Situation gründlich, definiere konkrete Sparziele und eigne dir, vor jeder Geldanlage, ein solides Finanzwissen an. Besonders leicht verständlich, effektiv und schnell geht das mit dem ETF-Guide von extraETF.