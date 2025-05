Was ist ein Sparbuch?

Das Sparbuch ist eine der traditionsreichsten Sparformen in Deutschland. Seit über 200 Jahren nutzen Anleger es zum Sparen, um ihr Geld sicher und nachvollziehbar anzulegen. Trotz digitaler Entwicklungen in der Bankenwelt ist das Sparbuch bis heute ein fester Bestandteil der Geldanlage vieler Menschen, besonders bei sicherheitsorientierten Sparern. In Zeiten relativ niedriger Zinsen, hoher Inflation und verschiedener Alternativen wie Tagesgeld, Festgeld oder Welt-Aktien-ETFs, stellt sich jedoch die Frage: Lohnt sich das Sparbuch heute noch?

In diesem Ratgeber erfährst du, wie das Sparbuch funktioniert, welche Vor- und Nachteile es bietet und welche Alternativen sich für dein Sparziel lohnen.