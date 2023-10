Altersvorsorge: Definition, Möglichkeiten & staatliche Förderungen

Vermögenswirksame Leistungen, auch als VL oder VwL bezeichnet, sind eine weitere Möglichkeit, die Altersvorsorge zu unterstützen. Diese Form der Sparförderung kann für die betriebliche Altersvorsorge verwendet werden. Dabei beteiligt sich der Arbeitgeber am Sparvorhaben der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers. Diese Leistungen können in bestehende oder neue Sparverträge, wie Bausparverträge, ETF-Sparpläne, Fonds-Sparpläne oder Aktien-Sparpläne, fließen. In unserem Ratgeber erfährst du, wie sich vermögenswirksame Leistungen in ETFs anlegen lassen.