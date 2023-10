Das 3-Säulen-Modell der Altersvorsorge einfach erklärt.

Die gesetzliche Rentenversicherung ist die erste der 3 Säulen der Altersvorsorge. Sie bildet das Fundament der Alterssicherung. Während des Berufslebens zahlen die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer regelmäßig Beiträge in die Rentenkasse ein, da sie in der Deutschen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Dafür bekommen die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler im Alter, beim Tod eines Angehörigen oder bei Erwerbsminderung eine gesetzliche Rente ausgezahlt. Ab dem 27. Lebensjahr und nach mindestens 5 Jahren Beitragszeit informiert die Deutsche Rentenversicherung die Versicherten regelmäßig über bisher erworbene Rentenansprüche, errechnet die voraussichtliche Rentenhöhe im Ruhestand und klärt über den aktuellen Stand der Erwerbsminderungsrente auf.

Die gesetzliche Rentenversicherung setzt auf das Umlageverfahren, sodass das Geld der Beitragszahlenden direkt an die heutigen Rentnerinnen und Rentner gezahlt wird. Besonders durch den demografischen Wandel und die steigende Lebenserwartung in der Bevölkerung, stößt die gesetzliche Rente bereits heute an ihre Grenzen, da sie durch Bundeszuschüsse unterstützt werden muss.

Diese Informationen können dir helfen, frühzeitig abzuschätzen, ob dein Anspruch auf die voraussichtliche, gesetzliche Rente für deinen Ruhestand ausreicht oder ob eine zusätzliche betriebliche oder private Altersvorsorge notwendig ist. Denke dabei daran, dass deine Rente im Alter noch versteuert wird. Zusätzliche Abzüge und das stetig sinkende Rentenniveau können dazu führen, dass eine Rentenlücke entsteht. Daher ist es wichtig, auch die anderen Säulen des 3-Säulen-Modells der Alterssicherung in deine Planung miteinzubeziehen.