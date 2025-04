Solidaritätszuschlag auf Kapitalerträge

Angenommen, man erzielt im Jahr Kapitalerträge in Höhe von 5.000 Euro – etwa durch Zinsen, Dividenden oder Veräußerungsgewinne. Nach Abzug des Sparerpauschbetrags unterliegen diese Erträge der pauschalen Abgeltungsteuer in Höhe von 25 %. Das entspricht in diesem Fall 1.250 Euro Steuern. Zusätzlich wird darauf der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % berechnet – das sind 68,75 Euro. Insgesamt ergibt sich somit eine steuerliche Belastung von 1.318,75 Euro, die direkt von der Bank einbehalten und ans Finanzamt abgeführt wird.

Position Betrag Berechnung Kapitalerträge 5.000 Euro Abgeltungssteuer (25 %) 1.250 Euro 25 % von 5.000 Euro Solidaritätzuschlag (5,5 %) 68,75 Euro 5,5 % von 1.250 Euro Gesamtabzug 1.318,75 Euro 1.250 Euro + 68,75 Euro Nettoertrag nach Steuern 3.681,25 Euro 5.000 Euro - 1.318,75 Euro