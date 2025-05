Anlage KAP – Steuern einfach zurückholen

Vorabpauschale bei thesaurierenden Fonds und ETFs

Bei thesaurierenden Fonds und ETFs, die ihre Erträge nicht ausschütten, sondern wieder anlegen, gelten besondere steuerliche Regeln. Seit der Investmentsteuerreform 2018 wird für solche Fonds eine sogenannte Vorabpauschale angesetzt. Dabei handelt es sich um einen fiktiven Mindestgewinn, der auch ohne tatsächliche Ausschüttung versteuert werden muss – vorausgesetzt, der Fonds hat sich im Vorjahr positiv entwickelt.

Diese Vorabpauschale wird in der Regel automatisch von der Depotbank ermittelt und versteuert. In der Steuerbescheinigung wird sie ausgewiesen – bei inländischen Depots muss sie nicht gesondert in der Anlage KAP angegeben werden. Anders sieht es bei ausländischen Fonds oder Depots aus: Hier ist eine Eintragung in der Anlage KAP oder KAP-INV erforderlich.

Alt-Anteile und Freibetrag von 100.000 Euro

Wurden Fondsanteile vor dem 1. Januar 2009 erworben (sogenannte Alt-Anteile), waren Gewinne aus deren Verkauf lange komplett steuerfrei. Seit 2018 gilt jedoch: Kursgewinne aus Alt-Anteilen sind nur noch bis zu einem Freibetrag von 100.000 Euro pro Person steuerfrei (§ 56 InvStG).

Verkäufe solcher Alt-Anteile muss man ebenfalls in der Anlage KAP angeben, insbesondere in Zeile 10, damit das Finanzamt den Freibetrag korrekt berücksichtigt. Die Depotbank stellt dazu im Regelfall einen entsprechenden Hinweis in der Steuerbescheinigung zur Verfügung.

Wichtig: Dieser Freibetrag wird nicht automatisch von der Bank berücksichtigt, sondern muss aktiv über die Steuererklärung geltend gemacht werden. Wer die Angaben korrekt einträgt, kann sich auf diese Weise hohe Steuervorteile sichern.