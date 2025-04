Quellensteuer bei Aktien und ETFs

Die Quellensteuer wird in der deutschen Steuererklärung in der Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen) eingetragen. Hier kommt es darauf an, ob die Steuer bereits automatisch angerechnet wurde oder ob du sie selbst geltend machen möchtest:

Fall 1: Anrechnung durch den Broker (Standardfall)

Wenn du ein Depot bei einer deutschen Bank oder einem deutschen Broker hast, wird die anrechenbare ausländische Quellensteuer in der Regel automatisch mit der Abgeltungssteuer verrechnet. In diesem Fall musst du in der Steuererklärung nichts weiter tun – es sei denn, du willst den Sparerpauschbetrag noch nicht ausgeschöpft haben oder weitere Erstattungen beantragen.

Fall 2: Eigene Erklärung (z. B. bei ausländischem Broker oder zu hoher Quellensteuer)

In diesen Fällen musst du die Daten in der Anlage KAP selbst eintragen – insbesondere:

Zeile 7–12: Kapitalerträge, die dem inländischen Steuerabzug unterlagen

Zeile 51–52: Ausländische Quellensteuer, die nicht angerechnet wurde

Zeile 53–54: Anrechenbare ausländische Steuerbeträge

Zusätzlich kann eine Bescheinigung über die einbehaltene Quellensteuer (z. B. von der Bank oder dem Broker) nötig sein, um die Anrechnung nachzuweisen.