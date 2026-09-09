Rentenlücke: Wie kann ich meine Wunschrente erzielen?

Wenn die Rente im Alter nicht mehr ausreicht, um den gewohnten Lebensstandard zu halten, kann das an der sogenannten Rentenlücke liegen. Sie wird für immer mehr Menschen zum Problem, denn die gesetzliche Rente allein reicht meist nicht mehr aus.

Grund dafür sind vor allem der demografische Wandel und die steigende Lebenserwartung, weshalb eine frühzeitige Beschäftigung mit dem Thema Altersvorsorge immer wichtiger wird.

Insbesondere Frauen stehen bei der Altersvorsorge oft vor großen Herausforderungen und sollten sich daher frühzeitig mit der Rentenlücke und deren Schließung auseinandersetzen.

Damit du kurz vor Rentenbeginn nicht erschrocken feststellst, dass Altersarmut droht, erklären wir dir in diesem Ratgeber, was die Rentenlücke ist sowie wie du sie berechnen und frühzeitig schließen kannst.