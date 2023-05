ETF-Sondervermögen: einfach erklärt

Vollständig replizierende ETFs, die den zugrundeliegenden Index eins zu eins über die entsprechenden Aktien oder Anleihen abbilden, bergen kein Ausfallrisiko. Das in diese börsengehandelten Indexfonds angelegte Investmentvermögen gilt ebenfalls als Sondervermögen. Anlegerinnen und Anleger müssen sich also im Insolvenzfall des ETF‑Anbieters nicht sorgen, dass das Geld verloren ist. Dennoch müssen sie mit Verlusten im Rahmen des üblichen Marktrisikos der Anlage rechnen. Hierbei handelt es sich um die üblichen Schwankungen in der Wertentwicklung des ETFs an der Börse.

Unter den Replikationsmethoden von ETFs, gibt es neben den vollständig replizierenden ETFs, auch die sogenannten SWAP‑ETFs, auf die wir gleich näher eingehen.