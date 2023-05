Das Ziel von Exchange Traded Funds (ETFs) ist es, einen bestimmten Index so genau wie möglich nachzubilden. Um dies zu erreichen, gibt es zwei Arten der Indexnachbildung: die physische und die synthetische Indexnachbildung über Swaps.

Sogenannte Swap‑ETFs setzen auf eine synthetische Indexnachbildung. Bei dieser werden Index‑Swaps eingesetzt. Diese ermöglichen es, die Wertentwicklung des Index sehr genau nachzubilden. Die Nachbildung über einen Index‑Swap kann jedoch zu einem zusätzlichen Kontrahentenrisiko führen, da sie häufig von der Bonität des Kontrahenten abhängig ist.

In diesem Artikel erläutern wir, was es mit Swap‑ETFs auf sich hat und welche Risiken Swap‑ETFs in sich bergen.