Fondsschließung bei ETFs

Steuerliche Behandlung einer Fondsfusion

Hier muss zunächst geprüft werden, welche Fonds zusammengelegt werden. Handelt es sich um eine Fusion von Fonds aus dem gleichen Domizilland (zum Beispiel irische IE-ISIN mit irischer IE-ISIN), oder wird die Fusion mit ETFs aus unterschiedlichen Domizilen (zum Beispiel irische IE-ISIN mit Luxemburger LU-ISIN) durchgeführt.

Cross-Border-Fusion: Hier werden ETFs mit unterschiedlichen Fondsdomizilen zusammengelegt. Beispiel: Ein ETF aus Deutschland wird mit einem aus Luxemburg fusioniert. Der Gesetzgeber möchte in diesem Fall vermeiden, dass steuerliche „Sachverhalte“ von einem Land in ein anderes Land verschoben werden. Daher gelten Cross-Border-Fusionen steuerlich wie ein Verkauf des untergehenden Fonds und eine Neuanschaffung des neuen ETFs. Diese Art der Fusion wird in der Regel von den ETF-Anbietern vermieden, da es dazu führt, dass der Investor steuerliche Gewinne oder Verluste realisiert und entsprechend versteuern muss.

Inlands-Fusion: Bei einer Fusion von ETFs mit dem gleichen Fondsdomizil, treten die neuen Anteile in die steuerliche Position der alten Anteile ein – d. h. die Anschaffung der neuen ETF-Anteile stellt steuerlich keinen Neukauf dar. Zudem wird der untergehende Fonds aus steuerlicher Sicht nicht veräußert. ETF-Anbieter sind bestrebt diese Art der Fusion darzustellen, da sich für Anlegende die steuerliche Situation des Investments nicht ändert.