Die Zeit, in der neue ETFs vor allem bekannte Indizes günstiger abbildeten, ist vorbei. 2026 prägen fünf Entwicklungen die Neuemissionen, und jede hat eigene Chancen und Fallstricke.

Aktive ETFs sind der größte Treiber

Aktiv gemanagte ETFs sind die mit Abstand größte Gruppe unter den Neuemissionen. In Europa kamen in den ersten neun Monaten 2026 bereits 118 neue aktive ETFs auf den Markt: 67 Aktien-, 29 Anleihe-, zwölf Misch- und zehn alternative ETFs. Im gesamten Jahr 2025 waren es 148. Insgesamt gibt es in Europa jetzt 377 aktive ETFs mit rund 117 Milliarden Euro Volumen, dreimal so viel wie Ende 2023.

Mit Pictet, Allianz Global Investors, AllianceBernstein, Acatis und zuletzt T. Rowe Price sind 2026 mehrere traditionelle Fondshäuser neu eingestiegen. Marktführer bleibt J.P. Morgan mit gut 41 Prozent Anteil, gefolgt von Fidelity und iShares. Besonders gefragt sind systematische Strategien, bei denen ein quantitatives Modell die Titelauswahl steuert, statt eines Fondsmanagers mit Bauchgefühl. Mehr dazu in unserer Aktiven ETF-Suche.

Income-Strategien mit Optionen

ETFs, die über den Verkauf von Optionen zusätzliche Erträge erzielen, sind aus den USA nach Europa gekommen. Diese Covered-Call- oder „Enhanced Yield“-ETFs halten einen Aktienindex und verkaufen darauf regelmäßig Call-Optionen; die Prämie wird ausgeschüttet. In Europa verwalten solche Strategien inzwischen rund 8 Milliarden US-Dollar. Beispiele aus dem Oktober 2026 sind der Fidelity Global Equity Enhanced Yield und der Fidelity US Equity Enhanced Yield (je 0,35 Prozent TER). Der Preis für die höhere Ausschüttung: In starken Aufwärtsphasen bleibt ein Teil der Kursgewinne liegen.

Buffer- und Defined-Outcome-ETFs.

Buffer-ETFs legen zu Beginn einer meist einjährigen Periode einen Verlustpuffer und eine Gewinnobergrenze fest. Der iShares US Large Cap Moderate Buffer Sep UCITS ETF (0,50 Prozent TER) federt zum Beispiel die ersten zehn Prozent Verlust am US-Aktienmarkt ab, dafür ist der Gewinn nach oben gedeckelt. WisdomTree bringt mit Autocallable-Strategien ähnliche Konzepte aus der Zertifikatewelt in den ETF-Mantel. Wichtig: Jenseits des Puffers trägst du Verluste voll, und wer unterjährig ein- oder aussteigt, bekommt nicht das beworbene Auszahlungsprofil.

Preiskampf bei Core-ETFs

Parallel zum Boom der Spezialprodukte wird der Kern immer günstiger. Neue Welt- und S&P-500-ETFs starten mit laufenden Kosten von 0,03 bis 0,07 Prozent, etwa der Amundi Core MSCI World (0,06 Prozent), der Xtrackers FTSE All-World (0,07 Prozent) oder der UBS Core MSCI USA (0,03 Prozent). Für Sparplananleger lohnt sich hier weniger der Blick auf die TER als auf die Tracking Difference, also die tatsächliche Abweichung vom Index. Ein neuer ETF braucht ein bis zwei Jahre, bis sich diese beurteilen lässt.

Krypto-ETPs und Themen

Bitcoin- und Ether-ETPs gibt es jetzt auch währungsgesichert in Euro, während das Volumen europäischer Krypto-ETPs seit dem Hoch im Oktober 2025 auf rund 11 Milliarden Euro gefallen ist. Bei Themen-ETFs dominieren 2026 Künstliche Intelligenz, Verteidigung, Rohstoffe wie Seltene Erden und Small Caps. Nachhaltige Neuemissionen sind dagegen auf ein Rekordtief gefallen: Im zweiten Quartal 2026 kamen in Europa nur 13 neue nachhaltige Fonds auf den Markt. Welche Themen-ETFs es gibt, zeigt unsere Übersicht Themen-ETFs.