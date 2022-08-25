ETF-Neuemissionen 2026
Die neuesten ETFs und ETPs auf einen Blick.
Neue ETFs kommen 2026 so schnell auf den Markt wie nie zuvor. Weltweit wurden allein von Januar bis Juli über 2.100 neue ETFs und ETPs aufgelegt, gut zehn pro Kalendertag. Auf Xetra sind inzwischen mehr als 3.000 ETFs sowie rund 570 ETCs und ETNs handelbar, Tendenz steigend.
Auf dieser Seite findest du die aktuellen ETF-Neuemissionen in einer laufend gepflegten Liste, die wichtigsten Trends hinter den neuen Produkten und eine Checkliste, worauf du vor dem Kauf eines neuen ETFs achten solltest.
Das Wichtigste in Kürze: Angebot wächst durch ETF-Neuemissionen
Rekordjahr: 2026 ist das Jahr mit den meisten ETF-Neuemissionen aller Zeiten. Weltweit kamen bis Juli 2.141 neue ETFs und ETPs auf den Markt, 35 Prozent mehr als im bisherigen Rekordzeitraum 2025.
Aktive ETFs dominieren: Mehr als jede zweite Neuemission weltweit ist ein aktiv gemanagter ETF. In Europa wurden bis Ende September 118 neue aktive ETFs aufgelegt, nach 148 im gesamten Jahr 2025.
Neue Produktarten: Buffer-ETFs mit Verlustpuffer, Covered-Call-ETFs für laufende Ausschüttungen und währungsgesicherte Krypto-ETPs erweitern das Angebot.
Preiskampf im Kern: Neue Welt- und S&P-500-ETFs starten mit laufenden Kosten ab 0,03 Prozent.
Für dich heißt das: Die meisten Neuemissionen sind Beimischungen. Für den Portfolio-Kern bleiben breite, günstige Welt-ETFs die erste Wahl. Mit der ETF-Suche filterst du neue ETFs nach Fondsalter, Volumen und Kosten.
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Neue ETFs: Die aktuellen ETF-Neuemissionen
In der folgenden Liste siehst du die zuletzt aufgelegten ETFs und ETPs, die in Deutschland handelbar sind. Ein Klick auf den Namen führt dich zum ETF-Profil mit allen Details zu Kosten, Index, Fondsvolumen und Sparplanfähigkeit.
Über die laufende Berichterstattung im News-Bereich erfährst du außerdem, welche Neuemissionen besonders interessant sind.
Trends bei ETF-Neuemissionen 2026
Die Zeit, in der neue ETFs vor allem bekannte Indizes günstiger abbildeten, ist vorbei. 2026 prägen fünf Entwicklungen die Neuemissionen, und jede hat eigene Chancen und Fallstricke.
Aktive ETFs sind der größte Treiber
Aktiv gemanagte ETFs sind die mit Abstand größte Gruppe unter den Neuemissionen. In Europa kamen in den ersten neun Monaten 2026 bereits 118 neue aktive ETFs auf den Markt: 67 Aktien-, 29 Anleihe-, zwölf Misch- und zehn alternative ETFs. Im gesamten Jahr 2025 waren es 148. Insgesamt gibt es in Europa jetzt 377 aktive ETFs mit rund 117 Milliarden Euro Volumen, dreimal so viel wie Ende 2023.
Mit Pictet, Allianz Global Investors, AllianceBernstein, Acatis und zuletzt T. Rowe Price sind 2026 mehrere traditionelle Fondshäuser neu eingestiegen. Marktführer bleibt J.P. Morgan mit gut 41 Prozent Anteil, gefolgt von Fidelity und iShares. Besonders gefragt sind systematische Strategien, bei denen ein quantitatives Modell die Titelauswahl steuert, statt eines Fondsmanagers mit Bauchgefühl. Mehr dazu in unserer Aktiven ETF-Suche.
Income-Strategien mit Optionen
ETFs, die über den Verkauf von Optionen zusätzliche Erträge erzielen, sind aus den USA nach Europa gekommen. Diese Covered-Call- oder „Enhanced Yield“-ETFs halten einen Aktienindex und verkaufen darauf regelmäßig Call-Optionen; die Prämie wird ausgeschüttet. In Europa verwalten solche Strategien inzwischen rund 8 Milliarden US-Dollar. Beispiele aus dem Oktober 2026 sind der Fidelity Global Equity Enhanced Yield und der Fidelity US Equity Enhanced Yield (je 0,35 Prozent TER). Der Preis für die höhere Ausschüttung: In starken Aufwärtsphasen bleibt ein Teil der Kursgewinne liegen.
Buffer- und Defined-Outcome-ETFs.
Buffer-ETFs legen zu Beginn einer meist einjährigen Periode einen Verlustpuffer und eine Gewinnobergrenze fest. Der iShares US Large Cap Moderate Buffer Sep UCITS ETF (0,50 Prozent TER) federt zum Beispiel die ersten zehn Prozent Verlust am US-Aktienmarkt ab, dafür ist der Gewinn nach oben gedeckelt. WisdomTree bringt mit Autocallable-Strategien ähnliche Konzepte aus der Zertifikatewelt in den ETF-Mantel. Wichtig: Jenseits des Puffers trägst du Verluste voll, und wer unterjährig ein- oder aussteigt, bekommt nicht das beworbene Auszahlungsprofil.
Preiskampf bei Core-ETFs
Parallel zum Boom der Spezialprodukte wird der Kern immer günstiger. Neue Welt- und S&P-500-ETFs starten mit laufenden Kosten von 0,03 bis 0,07 Prozent, etwa der Amundi Core MSCI World (0,06 Prozent), der Xtrackers FTSE All-World (0,07 Prozent) oder der UBS Core MSCI USA (0,03 Prozent). Für Sparplananleger lohnt sich hier weniger der Blick auf die TER als auf die Tracking Difference, also die tatsächliche Abweichung vom Index. Ein neuer ETF braucht ein bis zwei Jahre, bis sich diese beurteilen lässt.
Krypto-ETPs und Themen
Bitcoin- und Ether-ETPs gibt es jetzt auch währungsgesichert in Euro, während das Volumen europäischer Krypto-ETPs seit dem Hoch im Oktober 2025 auf rund 11 Milliarden Euro gefallen ist. Bei Themen-ETFs dominieren 2026 Künstliche Intelligenz, Verteidigung, Rohstoffe wie Seltene Erden und Small Caps. Nachhaltige Neuemissionen sind dagegen auf ein Rekordtief gefallen: Im zweiten Quartal 2026 kamen in Europa nur 13 neue nachhaltige Fonds auf den Markt. Welche Themen-ETFs es gibt, zeigt unsere Übersicht Themen-ETFs.
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Worauf du bei neuen ETFs achten solltest
Ein neuer ETF ist weder besser noch schlechter als ein etablierter, nur schwerer zu beurteilen. Diese fünf Punkte solltest du vor dem Kauf prüfen:
- Fondsvolumen: Viele Neuemissionen starten mit wenigen Millionen Euro. Unter rund 100 Millionen Euro ist ein ETF für den Anbieter oft unwirtschaftlich; erreicht er diese Größe nicht innerhalb von etwa drei Jahren, droht die Schließung. Dein Geld ist dann nicht verloren, aber du musst dich um einen Ersatz kümmern.
- Spread und Handelbarkeit: Neue ETFs haben anfangs oft weite Geld-Brief-Spannen und wenig Umsatz. Kaufe daher über Xetra zu den Haupthandelszeiten und mit Limit, nicht über eine Market-Order.
- Keine Historie: Rendite und Tracking Difference lassen sich erst nach ein bis zwei Jahren beurteilen. Bei einem neuen ETF auf einen bekannten Index kannst du dich an den älteren Konkurrenzprodukten orientieren; bei aktiven ETFs fehlt dieser Anker.
- Kosten im Vergleich: Neue Core-ETFs unterbieten sich bei der TER, neue aktive und Strategie-ETFs liegen oft bei 0,35 bis 0,70 Prozent. Prüfe, ob es denselben Index schon günstiger gibt (ETF-Vergleich).
- Sparplanfähigkeit: Nicht jeder neue ETF ist sofort bei jedem Broker handelbar oder besparbar. Unser ETF-Sparplan-Vergleich zeigt, wo der ETF im Sparplan verfügbar ist.
Faustregel: Für den Kern deines Portfolios zählt nicht das Auflagedatum, sondern Breite, Kosten und Tracking. Neue Themen-, Strategie- und aktive ETFs sind Beimischungen, bei denen du die Idee dahinter verstehen solltest, bevor du investierst.
Was ist eine ETF-Neuemission?
Als ETF-Neuemission bezeichnet man einen neuen ETF oder eine neue Anteilsklasse eines bestehenden ETFs, die ein Anbieter erstmals an der Börse listet. Anders als bei einer Aktien-Neuemission gibt es keine Zeichnungsfrist und keinen Ausgabepreis mit Aufschlag: Du kaufst den neuen ETF vom ersten Handelstag an wie jeden anderen zum Börsenkurs.
Eine Neuemission hat auch nichts mit der laufenden Schaffung neuer Anteile bei bestehenden ETFs zu tun. Diesen Mechanismus nennt man Creation-/Redemption-Prozess.
Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der ETF-Neuemissionen Jahr für Jahr gesteigert. Den Schwerpunkt der Neuemissionen machen Aktien-ETFs aus.
Wie entstehen neue ETFs?
Neue ETFs entstehen aus drei Gründen. Erstens erweitern Anbieter ihre Palette um Marktsegmente, die sie noch nicht abdecken, etwa eine Region, eine Laufzeit bei Anleihen oder ein neues Thema. Zweitens reagieren sie auf Nachfrage großer Kunden wie Versicherer oder Vermögensverwalter, die eine bestimmte Strategie im ETF-Mantel haben wollen. Drittens kopieren sie erfolgreiche Konkurrenzprodukte, meist mit niedrigerer Gebühr, so wie 2026 bei den Core-ETFs auf MSCI World und S&P 500.
Für den Start wird meist ein Anfangsvolumen von 25 bis 50 Millionen Euro von einem Ankerinvestor oder dem Anbieter selbst eingebracht. Wirtschaftlich tragfähig ist ein ETF in der Regel ab rund 100 Millionen Euro. Kleinere Spezialanbieter wie HANetf nutzen White-Label-Plattformen: Der ETF trägt den Namen der Plattform, die Anlageidee kommt vom Auftraggeber.
Neuer ETF oder neue Anteilsklasse?
Nicht jede Neuemission ist ein neues Produkt. Oft legt ein Anbieter nur eine zusätzliche Anteilsklasse eines bestehenden ETFs auf, zum Beispiel ausschüttend statt thesaurierend, in einer anderen Fondswährung oder mit Währungsabsicherung. Diese Anteilsklassen teilen sich das Fondsvermögen mit dem bestehenden ETF, starten also meist mit hohem Volumen und enger Geld-Brief-Spanne. Erkennbar ist das an der gleichen Fondsbezeichnung mit anderem Zusatz, etwa „1C“ und „1D“ oder „Acc“ und „Dist“.
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Wann werden neue ETFs wieder geschlossen?
Nicht jeder neue ETF schafft es. Bleibt das Volumen nach zwei bis drei Jahren unter der Wirtschaftlichkeitsschwelle, wird der ETF aufgelöst oder mit einem anderen Fonds verschmolzen. Weltweit standen 2026 bis Juli 353 Schließungen rund 2.100 Neuemissionen gegenüber; bei aktiven ETFs in Europa waren es nur drei Schließungen bei 118 Neuauflagen. Bei einer Auflösung bekommst du den aktuellen Gegenwert ausgezahlt, musst aber eventuell Gewinne versteuern und neu anlegen. Wie das genau abläuft, erklärt unser Ratgeber zur ETF-Schließung.
Fazit: Neue ETFs bereichern das Angebot
Die ETF-Vielfalt wächst 2026 schneller als je zuvor, und sie wird anders: Statt immer neuer Indexkopien kommen aktive Strategien, Optionsstrategien mit laufenden Erträgen, Verlustpuffer und währungsgesicherte Krypto-ETPs. Für dich als Anleger heißt das mehr Auswahl, aber auch mehr Prüfaufwand.
Der Kern deines Portfolios bleibt ein breiter, günstiger Welt-ETF; neue Produkte sind Werkzeuge für gezielte Ergänzungen. Mit der ETF-Suche prüfst du jede Neuemission in wenigen Klicks auf Volumen, Kosten und Sparplanfähigkeit.
Häufige Fragen zu ETF-Neuemissionen
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