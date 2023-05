Nachhaltige Robo-Advisors

Auch in der Finanzwelt ist das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile angekommen. ETFs, die beispielsweise Unternehmen mit schlechter CO2‑Bilanz ausschließen, gibt es schon seit geraumer Zeit. Solche nachhaltigen ETFs oder Fonds orientieren sich an den sog. ESG‑Kriterien. Diese Abkürzung steht für:

E nvironment (Umwelt)

S ocial (Soziales)

Governance (Unternehmensführung)

ETFs und aktive Fonds, die diese Kriterien erfüllen, schließen eine Investition in solche Unternehmen aus, die in den Bereichen Waffenindustrie, Erwachsenenunterhaltung, Tabak, Spirituosen, Gentechnik, Atomindustrie, Kohlebergbau oder Tierversuche aktiv sind. Anlegerinnen und Anleger, die bewusst nicht in diese Branchen investieren möchten, können durch die Investition in solche nachhaltigen Geldanlagen grüne Unternehmen und deren nachhaltige Werte unterstützen.