Robo-Advisor: Was ist das?

Bereits im Jahr 2008 starteten in den USA die ersten digitalen Vermögensverwalter durch. Über Großbritannien kam der Trend 2014 auch nach Deutschland. Zu den ersten Robo‑Advisoring‑Anbietern zählten damals Vaamo und easyfolio. Die Vorreiter im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung boten ihren Kundinnen und Kunden vorgefertigte, statische Musterlösungen auf Basis von ETFs an. Mit Hilfe von Fragebögen, die online ausfüllbar waren, wurden Anlegerinnen und Anleger dabei unterstützt, die für sie geeignete Anlagelösung auszuwählen.

Die jeweiligen Portfolios wurden in der Regel in unterschiedlichen Risikoausprägungen angeboten und vom Anbieter in regelmäßigen Abständen im Rahmen eines Rebalancings an die ursprünglich festgelegte Gewichtung angepasst. So stellten die digitalen Vermögensverwalter der ersten Stunde sicher, dass ihre Lösungen stets das identische Anlageprofil boten und sich zum langfristigen Vermögensaufbau eignen. Mittlerweile nutzen rund 3,2 Millionen Anlegerinnen und Anleger laut Digital Markets Outlook deutschlandweit die Dienste eines Robo‑Advisors. Einer Prognose zufolge wird sich die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer bis zum Jahr 2027 auf über 3,8 Millionen erhöhen.