Aktive oder passive Anlagestrategien für Robo-Advisor?

Bei Cominvest, dem Angebot von Comdirect, können Anlegerinnen und Anleger zwischen den fünf Strategien „Ertrag“, „Balance“, „Wachstum“, „Dynamik“ und „Chance“ wählen. Die Strategien unterscheiden sich jeweils nach der zulässigen Schwankungsbreite (Volatilität). Diese beträgt zwischen 4 (Ertrag) und 20 Prozent (Chance). Investiert wird je nach Risikoprofil in Aktien und Anleihen der verschiedensten Anlageregionen sowie in Rohstoffe und Edelmetalle. Innerhalb der Angebote „Wir gemeinsam“ und „Wir für Sie“ wird börsentäglich die Einhaltung der Schwankungsbreite der Strategien überprüft. Alle 16 Wochen erfolgt eine Überprüfung der Rendite‑Risiko‑Erwartung der einzelnen Anlageklassen und es erfolgt gegebenenfalls eine Optimierung des Portfolios.

Ein aktives Risiko‑Management mit rund 100 jährlichen Transaktionen pro Depot erfolgt beim Branchenprimus Scalable Capital. Angeboten werden 23 Risikokategorien mit jeweils 10 bis 15 ETFs. Das aktive Management erfolgt anhand der Risiko‑Kennzahl Value‑at‑Risk (VaR). Per Risikomanagement‑Technologie schichtet man die Portfolios permanent um und investiert je nach Marktlage in risikoreichere oder risikoärmere Anlageklassen.

Visualvest bietet zehn Strategien an, die aus ETFs, aktiv verwalteten Fonds oder nachhaltigen Fonds bestehen. Davon sind sieben passive und aktive Fonds sowie drei aktive grüne Fonds. Investiert wird jeweils in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und den Geldmarkt. Gemanagt werden die Portfolios von der Fondsgesellschaft Union Investment. Die Gewichtung erfolgt anhand des sogenannten Risk‑Parity‑Ansatzes, das heißt, jede Anlageklasse sollte in etwa mit dem gleichen Risiko im Portfolio vertreten sein. Ein häufiges Umschichten gibt es nicht, ein Austausch erfolgt auf Basis langfristiger Orientierung.

Ein „bewertungsorientiertes“ Risikomanagement nach dem Value‑Ansatz verfolgt Whitebox entsprechend der Arbeitsweise eines echten Vermögensverwalters. Es werden unter Beachtung fundamentaler Kennzahlen möglichst unterbewertete Anlageklassen herausgefiltert. Entsprechend der modernen Portfolio‑Theorie erfolgt die Zusammensetzung nach dem Mean‑CVaR‑Risikoansatz. Die Portfolios werden zudem umfangreichen Stresstests unterzogen. Das Angebot besteht aus insgesamt 13 Anlagestrategien. Eingesetzt werden 11 bis 17 ETP‑Produkte.

Robin bietet 16 Anlagestrategien mit verschiedenen Gewichtungen bei Aktien, Anleihen und Rohstoffen an. Zum Einsatz kommen 9 bis 13 ETFs. Die Auswahl erfolgt über ein Computersystem im Zusammenspiel mit dem Expertenteam der Deutschen Bank. Die Überwachung der Schwellen, wahlweise von 5 bis 20 Prozent, erfolgt auf Basis der Risikokennzahl Value at Risk (VaR).