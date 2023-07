Whitebox Robo-Advisor Test

„Solide Online-Vermögensverwaltung mit BIP-Gewichtung“

Vor allem das umfangreiche Angebot, dass auf technologiegestützten Anlagelösungen beruht, überzeugt. Die Geldanlage ist auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt, einfach, transparent und vor allem dennoch qualitativ hochwertig. Interessant ist auch „Whitebox Global“, da Anlegerinnen und Anleger hier automatisiert nach der Höhe des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts anlegen. Diese Variante ist auch preislich deutlich moderater. „Whitebox Global“ zählt zu den günstigsten Robo-Advisor-Angeboten am Markt. In der herkömmlichen Variante (Value) müssen Anlegerinnen und Anleger allerdings bei geringen Beträgen etwas tiefer in die Tasche greifen. Beide Ansätze gibt es auch in nachhaltigen Varianten.

Insgesamt gehört Whitebox zur Spitzengruppe in unserem Robo-Advisor Vergleich.