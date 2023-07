Liqid Robo-Advisor Test

Liqid ist eine digitale Vermögensverwaltung, die privaten Geldanlegerinnen und Geldanlegern komplett digital Zugang zu exklusiven Anlagestrategien gewährt. Liqid betreut die Portfolios der Kundinnen und Kunden und profitiert von der Expertise der LGT. Die Portfolios werden dabei aber nicht aktiv von der LGT gemanagt. Ab einem Anlagebetrag von 100.000 Euro kann in global diversifizierte Anlage-Portfolios investiert werden. Hierzu werden drei unterschiedliche Anlagestrategien angeboten, eine passive, eine aktive und eine nachhaltige Variante der passiven Anlagestrategie. In jeder dieser Strategien kann die Anlegerin oder der Anleger zwischen 10 Risikoklassen wählen. Der Anbieter investiert hauptsächlich in ETFs und ETCs aber auch bspw. in Hedgefonds. Die Kosten belaufen sich auf max. 0,50 Prozent p.a. bei Liqid Global und Liqid Global Impact und max. 0,90 Prozent p.a. bei Liqid Select.