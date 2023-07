Growney Robo-Advisor Test

„Gutes Angebot zur Geldanlage mit ETFs“

Der Robo-Advisor bietet seinen Service schon ab einem sehr geringen Anlagebetrag an und spricht damit den Großteil der Anlegerinnen und Anleger an. Des Weiteren überzeugt Growney mit der Möglichkeit einen Spar- oder Auszahlungsplan einzurichten. Mit 10 Anlagestrategien bietet Growney für alle Anlegenden das passende Portfolio an. Growney ermöglicht Anlegerinnen und Anlegern einen einfachen, sehr soliden und günstigen Zugang zum Kapitalmarkt und damit zu renditestarken Geldanlagen. Online-affine Privatanlegerinnen und -anleger, die überzeugt sind, dass eine gute Diversifikation gepaart mit niedrigen Kosten die beste Anlagelösung ist, werden sich bei Growney sehr wohl fühlen.

Insgesamt landet das sehr gute Angebot von Growney auf den oberen Rängen unseres Robo-Advisor Vergleichs.