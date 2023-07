Cominvest Robo-Advisor Test

„Ein sehr kundennaher Service, aber vergleichsweise hohe Gebühren“

An Wertpapieren führt auch bei zuletzt gestiegenen Zinsen vor allem für den langfristigen Vermögensaufbau kein Weg vorbei. Die Comdirect war bereits seit 2009 mit der Anlageberatung PLUS und seit 2014 mit dem Anlage-Assistenten Vorreiter in diesem Bereich. Das gesammelte Know-how und die Erfahrung von über 20 Jahren sind in die Entwicklung von Cominvest geflossen. Das Angebot an Strategien könnte vielfältiger sein, deckt aber die üblichen Profile ab. Ein Negativpunkt sind die vergleichsweise hohen Servicegebühren. Diese werden aber durch einen sehr kundennahen und umfangreichen Service gerechtfertigt.

Insgesamt befindet sich das gute Angebot von Cominvest im Mittelfeld unseres Robo-Advisor Vergleichs.