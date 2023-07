Visualvest Robo-Advisor Test

„Solides Angebot zur (nachhaltigen) Vermögensverwaltung“

Der Anbieter Visualvest bietet 14 breit diversifizierte Portfolios in sieben verschiedenen Risikoklassen, basierend auf ETFs und aktiv gemanagten Investmentfonds, an. Darin enthalten sind sieben Greenfolios, die komplett aus nachhaltigen Fonds bestehen. Die Strategien investieren in bis zu vier Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Geldmarkt). Die Mindestanlage liegt bei 500 Euro für eine Einmalanlage und beginnt bei 25 Euro für einen Sparplan. Die fondsinternen Kosten liegen bei 0,60 Prozent pro Jahr.

Insgesamt gehört Visualvest zur Spitzengruppe in unserem Robo-Advisor Vergleich.