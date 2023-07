Quirion Robo-Advisor Test

„Quirion überzeugt mit niedrigen Gebühren“

Quirion überzeugt mit niedrigen Gebühren in Höhe von 0,48 Prozent pro Jahr. Zudem werden 10.000 Euro im ersten Jahr kostenfrei verwaltet. Ein Sparplan ist ab 25 Euro möglich. Quirion wird von der Quirin Privatbank AG angeboten, was ein hohes Maß an Sicherheit bedeutet. In den Paketen Premium und Privat bietet Quirion die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.

Insgesamt gehört Quirion zur Spitzengruppe in unserem Robo-Advisor Vergleich.