Openbank Robo-Advisor Test

Openbank ist eine hundertprozentige digitale Tochterbank der Santander Gruppe und nach eigenen Aussagen Europas größte volldigitale Bank in Bezug auf Einlagen- und Anlagenvolumen. Zu den Kundenressourcen zählen Einlagen (Giro-/Tagesgeldkonten) und Anlagen (Aktien, Fonds und Pensionspläne). Sie erreicht mehr als zwei Millionen Kundinnen und Kunden und kommt auf mehrere Milliarden Euro an Kundeneinlagen. Die Openbank bietet Kundinnen und Kunden in Deutschland ein gebührenfreies Girokonto mit europäischer IBAN-Nummer, welche in Deutschland ohne jegliche Einschränkungen genutzt werden kann. Auch bietet die Openbank Tagesgeldkonten und eine kostenlose Debitkarte mit optionalen Reisevorteilen und natürlich einen digitalen Vermögensverwalter mit Fokus auf nachhaltigen ESG-Fonds, Investmentfonds und Sparplänen. Bei der nachhaltigen Strategie wird in Investmentfonds investiert, welche sich auf ökologische Kriterien (wie die Verhinderung des Klimawandels, Schutz der natürlichen Ressourcen und der Biodiversität) sowie soziale und Governance-Kriterien konzentrieren. Die Debitkarte hat eine Spendenfunktion, mit welcher einfach diverse gemeinnützige Organisationen mit einer Spende bedacht werden können. Openbank ist eine rein digitale Bank, bietet aber auch einen telefonischen Kundendienst, der 365 Tage im Jahr erreichbar ist.