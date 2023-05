Wie hoch ist die Sicherheit eines Robo-Advisors?

Die mitunter größte Angst jeder Anlegerin bzw. jedes Anlegers ist der Totalverlust. Kann das aufgrund einer Insolvenz des Robo‑Advisor‑Anbieters oder einer Partnerbank passieren? Nein, bei seriösen Robo‑Advisors musst du dir keine Sorgen machen.

Die Vermögenswerte liegen nicht direkt beim Anbieter der digitalen Vermögensverwaltung, sondern bei einer Partnerbank. Muss der Robo‑Advisor Insolvenz anmelden, sind deine Geldanlagen nicht betroffen. Die getrennte Verwaltung und Aufbewahrung des Vermögens der Anlegerinnen und Anleger minimiert das Risiko.

Doch was passiert, wenn es nicht den Robo‑Advisor erwischt, sondern die Bank? Da Robo‑Advisors hauptsächlich in ETFs und andere verschiedene Wertpapiere investieren, können Anlegerinnen und Anleger unbesorgt sein. Wertpapiere, d.h. Fonds‑ und ETF‑Anteile in Kundendepots, werden von der Bank nur treuhänderisch verwaltet, d.h. die Wertpapiere der Kundinnen und Kunden werden unabhängig vom Vermögen der Bank verwahrt. Das bedeutet, dass die Wertpapiere auch im Insolvenzfall vollumfänglich den Anlegerinnen und Anlegern gehören und nicht in die Insolvenzmasse einfließen.