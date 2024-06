Nachhaltige aktive ETFs

Aktiver Dialog: Aktive ETF-Emittenten führen einen kontinuierlichen Dialog rund um ESG-Faktoren mit den Unternehmen, in die sie investieren. So hat J.P. Morgan Asset Management beispielsweise mit 67 Prozent der Unternehmen, in die der JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF investiert, zu Themen wie Klimawandel aktiven Kontakt.