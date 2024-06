Aktive vs. Passive ETFs

Beide ETF-Typen, aktive und passive, bieten einzigartige Vorteile, die je nach Anlageziel und -strategie der Anlegerinnen und Anleger unterschiedliche Stärken entfalten können. Beide Arten ergänzen sich auch gut und können gemeinsam Platz in einem Portfolio finden.

Passive ETFs sind ideal für Investorinnen und Investoren, die eine kosteneffiziente, langfristige und breit diversifizierte Anlage suchen. Sie ermöglichen es, mit geringen Kosten an der allgemeinen Marktentwicklung teilzuhaben. Aktive ETFs bieten hingegen die Möglichkeit, durch aktives Management und gezielte Wertpapierauswahl potenziell höhere Renditen zu erzielen, das Risiko zu Management und gezielt auf einen Fokus wie z.B. Nachhaltigkeit zu setzen und trotzdem indexnah zu investieren.

Aktives Management profitiert insbesondere in Marktphasen, die volatil sind, wenn wie aktuell große Bewertungsdifferenzen vorliegen oder beispielsweise auch in ineffizienten Märkten, über die es weniger Research gibt. So bietet es sich an, ein bestehendes passives Portfolio mit aktiven ETFs zu diversifizieren, einzelne Bereiche zu reaktivieren oder mit innovativen Strategien eine weitere Facette zur Allokation hinzuzufügen.

Letztlich sollte die Wahl zwischen aktiven und passiven ETFs auf einer sorgfältigen Abwägung der eigenen Anlageziele, Risikobereitschaft und Marktüberzeugungen basieren.