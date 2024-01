Hi, ich bin Lisa Bähr

Seit Anfang 2024 verstärkt Lisa als Senior SEO Managerin das extraETF-Team und bringt dabei nicht nur Fachwissen, sondern auch ihre langjährige Erfahrung ein, um aktiv zur Stärkung der Finanzbildung beizutragen.

Ihre Begeisterung für die Finanzbranche zeigte sich bereits während ihres Studiums. Auch aus diesem Grund wählte sie in ihrem Masterstudium den Schwerpunkt Finanzen und Steuern. anschließend sammelte Lisa mehrere Jahre Erfahrung in der Suchmaschinenoptimierung.

Besonderen Wert legt Lisa auf die enge Verzahnung von SEO, Content und UX. Dabei stehen nicht nur die Anforderungen der Suchmaschinen im Vordergrund, sondern sie achtet vor allem darauf, auf die Bedürfnisse der Leserinnen und Leser einzugehen. Die Erstellung von hochwertigem Content mit echtem Mehrwert ist für die eine Herzensangelegenheit.

Täglich setzt sie sich nicht nur mit den neuesten Entwicklungen im SEO-Bereich, sondern auch in der Finanzbranche auseinander und lässt dieses Wissen direkt in ihre Arbeit einfließen. Dieser ganzheitliche Ansatz spiegelt sich in Lisas Engagement für eine qualitativ hochwertige und leserzentrierte Online-Präsenz wider.