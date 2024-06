Aktiver ETF-Markt in 2024

Das wachsende Interesse an aktiven ETFs bringt auch regulatorische Überlegungen mit sich, insbesondere in Bezug auf Transparenz und Berichterstattung. In Deutschland, wie auch in anderen EU-Ländern, gelten strenge Vorschriften für Finanzinstrumente, die auch für aktive ETFs gelten. Diese Regulierungen sollen Anlegerinnen und Anleger schützen und die Integrität des Marktes sicherstellen.