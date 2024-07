Socially Responsible Investing (SRI) markiert eine Evolution in der Welt der Finanzinvestitionen, die über die bloße Rendite hinausgeht. In einem Zeitalter, in dem soziale Verantwortung und Umweltschutz zunehmend in den Fokus rücken, bietet SRI den Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, ihr Kapital in Unternehmen und Fonds anzulegen, die positive soziale und ökologische Auswirkungen priorisieren.

Dieser Artikel bietet einen tiefgehenden Einblick in die Prinzipien und Praktiken des Socially Responsible Investing im Sinne von nachhaltigen Geldanlagen, beleuchtet die Unterschiede zu anderen nachhaltigen Anlagestrategien und zeigt auf, wie Anlegerinnen und Anleger SRI effektiv in ihr Portfolio integrieren können.