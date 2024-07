Was sind nachhaltige Geldanlagen?

Ob es um das Sparen für die Altersvorsorge geht, den Aufbau eines Vermögens oder einfach nur um die Wahl, wo man sein Tagesgeld parkt – es gibt eine wachsende Palette an Optionen für nachhaltiges Geldanlagen.

Indem man beispielsweise in Fonds oder ETFs investiert, die Unternehmen mit starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) bevorzugen, oder indem man direkt in grüne Anleihen und nachhaltige Projekte investiert, kann jeder dazu beitragen, innovative Lösungen für die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit zu fördern. Gleichzeitig ermöglicht das Bankkonto bei einer ethisch ausgerichteten Bank, dass das eigene Geld in positive soziale und ökologische Vorhaben fließt, statt in Industrien, die den eigenen Werten widersprechen. Nachhaltige Geldanlagen im Alltag zeigen, dass finanzielle Renditen und der Beitrag zu einer besseren Welt keine Gegensätze sein müssen, sondern Hand in Hand gehen können.