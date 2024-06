Aktive ETFs: Kosten & Performance

Ivan Durdevic, Head of ETF Distribution Deutschland, Österreich, Schweiz, J.P. Morgan Asset Management

"Die Kosten aktiver ETFs werden häufig überschätzt. Den günstigsten aktiven UCITS ETF gibt es bereits ab 0,04%. Im Durchschnitt liegen die Kosten für aktive UCITS ETFs bei 0,37% - also nicht dramatisch höher als bei passiven ETFs. Wenn ein aktiver ETF-Emittent in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen hat, dass das aktive Management Mehrwert bringt, bieten aktive ETFs so eine günstige Möglichkeit, dieses für das eigene Portfolio zu erschließen.“

