Krypto-Begriffe - einfach erklärt

Die Abkürzung ETP steht für Exchange Traded Products und ist der Oberbegriff für Exchange Traded Funds, Commodities/Cryptocurrencies und Notes (ETF, ETC und ETN).

Diese Produkte bilden die Entwicklung bestimmter Referenzwerte ab und sind an der Börse handelbar. Referenzwerte können Indizes sein, die eine Gruppe von Werten abbilden, oder auch einzelne Werte wie Rohstoffe oder Kryptowährungen. Dort sorgt ein Market Maker dafür, dass das ETP nahe am aktuellen Kurs der hinterlegten Kryptowährung gehandelt wird. Zu den größten Anbietern solcher Kryptoanlagen in Wertpapierform zählen die ETC Group, 21Shares, Coinshares, VanEck und WisdomTree.

Anlegerinnen und Anleger benötigen für ETPs lediglich ein Wertpapierdepot inklusive Verrechnungskonto bei einer Bank oder einem Direktbroker.

Rechtlich handelt es sich bei ETPs um Schuldverschreibungen, da diese Wertpapiere von eigens zu diesem Zweck gegründeten Zweckgesellschaften emittiert werden. Ein Teil der ETP-Anbieter investiert 100 Prozent des Vermögens in Kryptowährungen, die Wertpapiere sind also mit Vermögenswerten hinterlegt. Einige Anbieter hingegen bilden die Entwicklung des Basiswertes synthetisch ab, hier fehlt der „Ausfallschutz“ durch die hinterlegten Assets. Die Unterschieden einer Anlage in Kryptowährungen oder Krypto-ETPs haben wir in einem eigenen Artikel zusammengefasst.