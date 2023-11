Kryptowährungen im ETF-Portfolio

Eine Portfoliokomponente ist zudem nur dann sinnvoll, wenn sich nicht nur ihr Preis, sondern auch ihr fundamentaler Wert über die Zeit entwickelt. Fundamental ist die Entwicklung von Kryptowährungen, sozusagen das Krypto-Bruttosozialprodukt, weitgehend unabhängig von Einflussparametern auf andere Anlageklassen. Krypto-Token spiegeln die Leistungsfähigkeit und das Wachstum eines Blockchain-Ökosystems wider. Indirekt messbar durch die Anzahl der beteiligten Entwickler, die Anzahl der spezialisierten Apps oder beispielsweise die Anzahl der Blockchain-Knoten („Nodes“). Bei den großen Kryptowährungen steigen diese Werte stetig an, was Investoren und Nutzer mit entsprechendem Vertrauen in die Token belohnen - was sich dann auch in der Wertsteigerung niederschlägt. Die Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain sind zudem so vielfältig, dass eine Verbindung zu klassischen Industrien kaum erkennbar ist.