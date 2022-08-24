Wertpapierleihe in ETFs

Wenn ETF-Anbieter Wertpapiere aus den ETFs verleihen, können sie zusätzliche Erträge generieren und so die Wertentwicklung des Index übertreffen. Doch auch wenn die dafür hinterlegten Sicherheiten den Wert der geliehenen Papiere übersteigen, bleibt ein gewisses Ausfallrisiko vorhanden. Zudem handhaben ETF-Anbieter ihre Leihgeschäfte unterschiedlich – genauso wie die Zurückführung der erwirtschafteten Erträge. Für Anlegerinnen und Anleger sind diese Nuancen entscheidend.

In diesem Beitrag erklären wir, was es mit der Wertpapierleihe bei ETFs auf sich hat.