Pfandbriefe – Eine sichere Anlageoption?

Pfandbriefe sind in der Finanzwelt nicht neu und werden oft als eine verlässliche Investitionsmöglichkeit angesehen. Ihre rechtliche Verankerung und ihre hohe Sicherheit machen sie für viele Anlegerinnen und Anleger zu einem bevorzugten Wertpapier.

Doch wie funktionieren sie genau und welche Arten von Pfandbriefen gibt es?