Pfandbriefe – Eine sichere Anlageoption?

Viele Banken, vor allem Pfandbriefbanken und Hypothekenbanken, bieten Pfandbriefe direkt zum Kauf an. In der heutigen Zeit bieten auch viele Online-Broker Pfandbriefe an. Über deren Handelsplattformen kann man nach verfügbaren Pfandbriefen suchen und diese direkt online kaufen. Einige Pfandbriefe sind auch an Börsen gelistet und können wie Aktien oder andere Wertpapiere über einen Börsenmakler oder eine Handelsplattform erworben werden. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass bei jeder Pfandbriefemission unterschiedliche Konditionen und Laufzeiten angeboten werden können.