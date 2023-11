Was ist eine Wandelanleihe?

Wandelanleihen sind per Definition eine spezielle Form der Unternehmensanleihen. Sie funktionieren zunächst wie normale Anleihen, bieten dir jedoch die Möglichkeit, die Schuldverschreibung in Aktien desselben Unternehmens umzuwandeln. Dafür räumt dir die Aktiengesellschaft, die die Wandelanleihen herausgibt, ein Wandlungsrecht ein. Du hast also die freie Wahl, ob die Wandelanleihe eine Anleihe bleiben soll oder ob du sie innerhalb der Laufzeit gegen Aktien eintauschst. Hast du dich einmal für den Tausch entschieden, bleibt es dabei. Eine Rückumwandlung der Aktien in eine Wandelanleihe ist nicht möglich.

Wandelanleihen werden auch Wandelschuldverschreibungen genannt. Im Englischen ist dann von convertible bonds oder kurz convertibles die Rede. Diese Bezeichnung findest du zum Beispiel auch in den Namen der ETFs, die nur Wandelanleihen beinhalten, wie beispielsweise der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ETF-Profil).

