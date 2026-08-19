ETF-Abkürzungen einfach erklärt

Am Ende eines ETF-Namens finden sich häufig weitere Abkürzungen. Sie werden angegeben, um die ETFs näher zu beschreiben und die Auswahl zu erleichtern.

Hinweise zur Währung

Nach dem Indexnamen finden sich häufig weitere Angaben zur Währung des ETFs. Daraus ist oft auch ersichtlich, ob es sich um einen währungsgesicherten ETF handelt. So bedeutet die Abkürzung EUR Hedged, dass dieser ETF gegenüber dem US-Dollar währungsgesichert ist. Einige dieser währungsgesicherten ETFs tragen den Zusatz Daily oder Monthly. Diese Angaben geben an, in welchem zeitlichen Abstand die Währungsabsicherung angepasst wird - monatlich oder täglich.

Wichtige Währungsabkürzungen, die Anlegerinnen und Anleger kennen sollten, sind Schweizer Franken CHF, Britische Pfund GBP, US-Dollar USD und Chinesische Renminbi CNY. Einige Anbieter verwenden nur Symbole wie $ für US-Dollar oder € für Euro, um die gehandelte Währung anzugeben.

Ertragsverwendung

Um bereits anhand des ETF-Namens zu erkennen, ob ein ETF Ausschüttungen bzw. Dividenden an seine Anlegerinnen und Anleger ausschüttet oder diese thesauriert, werden dem ETF-Namen häufig zusätzliche Abkürzungen angehängt. Die Kürzel D, Dis oder Dist stehen dabei für ausschüttende ETFs - im Englischen „distributing etfs”. Analog dazu wird für thesaurierende ETFs die Abkürzung C oder Acc verwendet. Bei thesaurierenden ETFs werden die anfallenden Zinsen oder Dividenden direkt in den ETF reinvestiert.

Indexreplikation

Auch die Art der Indexnachbildung lässt sich in vielen Fällen aus dem ETF-Namen ableiten. Bei der direkten Indexnachbildung findet sich häufig die Abkürzung DR im ETF-Namen. DR steht für direkte Replikation. Das Gegenteil ist die synthetische Replikation. Hier findet sich häufig die Abkürzung Swap im ETF-Namen. Wie Swap-ETFs genau funktionieren, haben wir in einem separaten Artikel über Swap-ETFs erläutert.

Indextyp

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Zinsen und Dividenden in einem Index berücksichtigt werden können. Anlegende sollten diese Varianten kennen und prüfen, wie sie im Index des gewählten ETFs gehandhabt werden.

TR, GR: Diese Kürzel stehen für Total Return (Gesamtrendite) bzw. Gross Return (Bruttorendite) und bedeuten, dass es sich um einen Performance-Index handelt, d.h. die Dividenden fließen brutto in den Index ein.

NR, TRN: Diese Abkürzungen stehen für NR (Net Return) bzw. TRN (Total Return Net). Bei diesen Indizes gehen die Nettodividenden nach Abzug der Diese Abkürzungen stehen für NR (Net Return) bzw. TRN (Total Return Net). Bei diesen Indizes gehen die Nettodividenden nach Abzug der Quellensteuer in die Indexberechnung ein.

PR: Die Abkürzung PR steht für Price Return. Hier werden Zinsen und Dividenden überhaupt nicht in die Indexberechnung einbezogen.

Indexzusätze

Es gibt noch weitere Indexzusätze, die manchmal im ETF-Namen enthalten sind.