Die Anlage in ein breit diversifiziertes Portfolio kann komplex und zeitaufwändig sein. Die extraETF Weltportfolios bieten hier eine einfache und kostengünstige Lösung, die jeder Anleger in seinem Wertpapierdepot umsetzen kann. Die Strategie wird mit nur zwei ETFs umgesetzt, was die Anlage und auch das Sparen mit ETF-Sparplänen besonders einfach macht.

In diesem Artikel erklären wir, wie die extraETF Weltportfolios funktionieren und warum sie sich gut als Geldanlage oder zum Vergleich der eigenen Anlagestrategie eignen.