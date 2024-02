Die Unterschiede zwischen einer fondsgebundenen und einer klassischen Rentenversicherung sollen die fiktiven Beispiele von Herrn Müller und Frau Schmidt verdeutlichen, die sich für unterschiedliche Altersvorsorgen entscheiden:

Klassische Rentenversicherung Fondsgebundene Rentenversicherung Herr Müller wählt den traditionellen Weg und entscheidet sich für eine klassische Rentenversicherung. Monatlich zahlt er 100 Euro ein und seine Versicherung garantiert ihm eine feste Verzinsung von 2 Prozent pro Jahr.

Nach 30 Jahren hat er dank dieser garantierten Verzinsung ein sicheres Kapital von 49.209,08 Euro angespart, das er sich entweder als Einmalbetrag auszahlen lassen oder als monatliche Rente beziehen kann. Frau Schmidt entscheidet sich für eine fondsgebundene Rentenversicherung. Auch sie zahlt monatlich 100 Euro ein, aber ihr Geld wird in verschiedenen Investmentfonds angelegt. Über die gesamten 30 Jahre betrachtet erzielt sie im Durchschnitt eine Rendite von 4 Prozent pro Jahr.

Am Ende der Laufzeit war ihr Kapital während der gesamten Laufzeit stärkeren Schwankungen ausgesetzt, jedoch konnte sie mit 68.760,13 Euro einen deutlich höheren Betrag als Herr Müller erzielen.

Das Beispiel zeigt, dass die klassische Rentenversicherung Sicherheit und eine Garantierente bietet, während die fondsgebundene Rentenversicherung höhere Renditechancen mit einem gewissen Risiko verbindet. Ob du dich eher für Sicherheit oder für höhere Renditechancen entscheidest, hängt von deinen individuellen Präferenzen und deiner Risikobereitschaft ab.

Da fondsgebundene Rentenversicherungen in der Regel über einen langen Zeitraum angelegt werden, spielt dir die Zeit in die Karten. Denn Anlagen am Kapitalmarkt mit einer Anlagezeit von über 10 Jahren haben in der Vergangenheit höhere Erfolgschancen erzielen und Schwankungen am Markt ausgleichen können.