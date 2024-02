Rürup-Rente mit ETFs

Generell lohnt sich eine private Altersvorsorge, um deine Rentenlücke auszugleichen. Denn die gesetzliche Rente wird im Vergleich zu deinem aktuellen Gehalt deutlich niedriger ausfallen, weshalb du deinen Lebensstandard ohne private Vorsorge und Rücklagen zurückschrauben müsstest. Daher ist die Rürup-Rentenversicherung eine gute Möglichkeit, für deinen Ruhestand vorzusorgen. Als Rürup-Rente mit ETF-Sparplan kann sie sich besonders lohnen, da sie in der Regel deutlich höhere Rendite erzielt als eine klassische Rürup-Rente mit Zinsgarantie. So profitierst du nicht nur von Steuervorteilen in der Ansparphase, sondern auch langfristig von einer höheren monatlichen Rente zum Rentenbeginn bei gleichen Beiträgen.

Wenn du dich nicht an eine Rentenversicherung binden möchtest, kannst du auch privat mit einem ETF-Sparplan Vermögen aufbauen. Über den Sparplan kannst du regelmäßig einen bestimmten Betrag in dein ETF-Portfolio investieren und so Rücklagen für deine Altersvorsorge bilden. Mit unserem ETF-Sparplan-Vergleich kannst du die Angebote verschiedener Anbieter vergleichen und so die richtige Anlage für dich finden. Wie viel Geld du mit deinem ETF-Sparplan bis zu deinem Rentenbeginn erzielt hast, kannst du schnell und einfach mit unserem ETF-Sparplanrechner berechnen.

Unser Finanzmanager unterstützt dich dabei, den Überblick über dein gesamtes Portfolio zu behalten und jederzeit verschiedene ETFs bzw. Fonds, Aktien und andere Finanzprodukte zu analysieren. Dort findest du auch verschiedene Musterportfolios, an denen du dich orientieren kannst.