In der Corona-Krise konnte die Beitragsgarantie, die alle Riesterverträge enthalten und vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, für die Riester-Rente mit ETFs zum Problem werden. So musste der damalige Riester-Anbieter Fairr, der heute als Raisin Pension auftritt, im Sog dieser Ausnahmesituation alle ETF-Anlagen seiner Kundinnen und Kunden in Cash umwandeln. Die zugrundeliegende Buy-and-Hold Strategie wurde damit unterbrochen und die anschließende Recovery an den Börsen verpasst.

Wie konnte das passieren? Da die Beitragsgarantie den Kundinnen und Kunden einen Anspruch auf Erhalt ihrer Beiträge bei Rentenbeginn gibt, hatte das Konsequenzen für die Anlage. Dazu lasen wir damals bei Fairr (heute: Raisin Pension):

„Um die Beitragsgarantie zu gewährleisten, überwacht die Sutor Bank laufend das Portfolio. Durch die Steuerung der Aktien- und Anleihenquote des Portfolios kann das Kapital zum Ende der Vertragslaufzeit garantiert werden.“

Ausgelöst durch die Coronakrise kam es seit dem 24. Februar 2020 zu deutlichen Schwan­kungen und Kurs­verlusten an den Finanz­märkten. Aus Sorge über weitere Kursverluste, die die Beitragsgarantie gefährden könnten, entschied die Sutor Bank am 12. März 2020, alle Aktien­fonds und Aktien-ETFs zu verkaufen und den Gegenwert in Liquidität zu halten. Erst am 12. Juni gab Fairr (heute: Raisin Pension) bekannt, die Anlagen ihrer Kundinnen und Kunden wieder in Aktien zu investieren. In den drei Monaten seit dem 12. März hat der MSCI World allerdings um 22 Prozent zugelegt. Am Ende ist dieser Wertzuwachs am Aktienmarkt jenen Kundinnen und Kunden entgangen.