Private Altersvorsorge: Sicherheit für deinen Ruhestand

Viele Menschen in Deutschland setzen für ihre Altersvorsorge auf die gesetzliche Rente. Diese wird allein allerdings nicht ausreichen, um den Lebensstandard im Alter zu halten, da die Rentenlücke dem entgegensteht. Deshalb wird die private Altersvorsorge, neben der gesetzlichen und betrieblichen Vorsorge, immer wichtiger. Besonders wer noch viele Jahre bis zum Rentenbeginn vor sich hat, findet in der privaten Altersvorsorge vielfältige Möglichkeiten um die Rentenlücke zu schließen. Doch welche privaten Vorsorgeformen gibt es? Und sind diese auch renditestark, risikoarm und sinnvoll?

In diesem Ratgeber beantworten wir dir diese und viele weitere Fragen, während wir die verschiedenen Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge näher beleuchten und deren Vor- und Nachteile aufzeigen.