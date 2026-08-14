Private Altersvorsorge: Sicherheit für deinen Ruhestand
Frühzeitig vorbeugen und Lebensstandard halten
Viele Menschen in Deutschland setzen für ihre Altersvorsorge auf die gesetzliche Rente. Diese wird allein allerdings nicht ausreichen, um den Lebensstandard im Alter zu halten, da die Rentenlücke dem entgegensteht. Deshalb wird die private Altersvorsorge, neben der gesetzlichen und betrieblichen Vorsorge, immer wichtiger. Besonders wer noch viele Jahre bis zum Rentenbeginn vor sich hat, findet in der privaten Altersvorsorge vielfältige Möglichkeiten um die Rentenlücke zu schließen. Doch welche privaten Vorsorgeformen gibt es? Und sind diese auch renditestark, risikoarm und sinnvoll?
In diesem Ratgeber beantworten wir dir diese und viele weitere Fragen, während wir die verschiedenen Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge näher beleuchten und deren Vor- und Nachteile aufzeigen.
Das Wichtigste in Kürze: Private Altersvorsorge auf einen Blick
Definition: Die private Altersvorsorge steht für eine individuelle finanzielle Altersvorsorge, die durch viel Eigenverantwortlichkeit geprägt ist. Sie ist zusätzlich zur gesetzlichen und betrieblichen Altersvorsorge unverzichtbar, um deinen Lebensstandard im Alter zu halten.
Möglichkeiten: Es gibt viele Möglichkeiten privat für das Alter vorzusorgen. Zu diesen gehören u.a. eine private Rentenversicherung, eine Kapital-Lebensversicherung, Rürup-Rente und Riester-Rente, aber auch ETF-Sparpläne und Fondssparpläne.
Kosten, Renditen & Steuern: Prüfe alle Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge auf die Kosten, Renditen und Steuern. Schließlich haben all diese Faktoren entscheidenden Einfluss auf die Höhe der Rente, die du später bekommst.
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Definition: Was ist eine private Altersvorsorge?
Die private Altersvorsorge ist, neben der gesetzlichen Rente und der betrieblichen Altersvorsorge, eine Säule im 3-Säulen-Modell der Altersvorsorge. Merkmale der privaten Altersvorsorge sind genug Vermögen für das Alter aufzubauen, damit der gewohnte Lebensstandard ab Rentenbeginn aufrechterhalten werden kann. Die private Altersvorsorge ist weitgehend durch eigenverantwortliches Handeln geprägt.
Das folgende Schaubild gibt dir einen Überblick über das 3-Säulen-Modell der Altersvorsorge, in dem die private Altersvorsorge zum Schließen der Rentenlücke unverzichtbar ist:
Warum ist die private Altersvorsorge sinnvoll?
Die private Altersvorsorge ist sinnvoll und unverzichtbar, da die gesetzliche Rente allein nicht ausreichen wird, die Rentenlücke zu schließen und den Lebensstandard im Alter zu halten. Gründe für diese Entwicklung sind vor allem der demografische Wandel und die steigende Lebenserwartung. Sinnvoll ist die private Altersvorsorge aber auch, weil sie sich besonders flexibel und individuell auf dich und deine persönlichen Lebensumstände zuschneiden lässt.
Besonders, wenn du noch viele Jahre bis zur Rente Zeit hast und regelmäßig einen bestimmten Betrag für die private Vorsorge sparen kannst, kannst du durch das exponentielle Wachstum des Zinseszinseffekts mit einer hohen Auszahlung im Alter rechnen. Vorausgesetzt du entscheidest dich für risikoarme Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge, die langfristig eine starke Rendite und Wertentwicklung erwarten lassen, wie z.B. geeignete ETFs.
Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge
Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge sind beispielsweise:
- Kapital-Lebensversicherung
- Private Rentenversicherung
- Riester-Rente
- Rürup-Rente (auch Basis-Rente genannt)
- Fondssparpläne & ETFs
- Altersvorsorgedepot (ab 2026)
Beachte: Nicht jede dieser Möglichkeiten der privaten Vorsorge ist auch für jeden sinnvoll. Prüfe daher vor jeder Entscheidung für eine Altersvorsorge gründlich, welche Vorteile und Nachteile diese aufweist und ob diese für dich und deine Situation geeignet ist.
Doch bevor wir die Vor- und Nachteile verschiedener Formen der privaten Altersvorsorge näher beleuchten, schauen wir uns die genannten Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge nun etwas näher an.
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Achte auf die Kosten, Renditechancen und Risiken
Wie viel Geld sollte man monatlich für die Private Altersvorsorge sparen?
Wie viel Geld du monatlich für die private Altersvorsorge sparen und investieren solltest, hängt von vielen verschiedenen Faktoren, wie z.B. deiner finanziellen Situation, der Anlageform, der Anlagedauer, der Rendite, bereits bestehender Vorsorgeprodukte, aber auch von deinem Lebensstandard im Alter, der Inflationsentwicklung und den Steuern ab. In unserem Artikel zur Rentenlücke erfährst du alles Wichtige zu diesem Thema, während dir der extraETF Rentenlückenrechner helfen kann, deine Rentenlücke zu berechnen.
Für die private Altersvorsorge ist ein solides finanzielles Wissen unverzichtbar. Alles Wichtige zur Geldanlage mit ETFs erfährst du u.a. in unserem ETF-Guide.
Vor- und Nachteile verschiedener Vorsorgekonzepte zur privaten Altersvorsorge
Die verschiedenen Konzepte der privaten Altersvorsorge haben jeweils unterschiedliche Vorteile und Nachteile, die du für dich und deine finanzielle Situation gründlich gegeneinander abwägen solltest, damit du die für dich am besten passende Vorsorgeform findest. Beachte außerdem, dass die nachfolgend aufgelisteten Punkte keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Zudem existieren zu vielen Anlageformen unterschiedliche Sonderformen und Produktvarianten, die jeweils eigene Charakteristika haben können.
Vorteile der privaten Altersvorsorge
|Art der privaten Altersvorsorge
|Vorteile
|Riester-Rente
|Rürup-Rente
|Private Rentenversicherung
|Kapital-Lebensversicherung
|Fondssparpläne & ETFs
|Altersvorsorgedepot
Nachteile der privaten Altersvorsorge
|Art der privaten Altersvorsorge
|Nachteile
|Riester-Rente
|Rürup-Rente
|Private Rentenversicherung
|Kapital-Lebensversicherung
|Fondssparpläne & ETFs
Genauere Infos erhältst du in unserem Artikel zum Unterschied zwischen ETFs und Fonds.
|Altersvorsorgedepot
Fazit: Warum die private Altersvorsorge wichtig ist
Die private Altersvorsorge ist heute neben der betrieblichen Altersvorsorge unverzichtbar geworden, da die gesetzliche Rente allein nicht ausreicht, um den Lebensstandard im Alter halten zu können. Zwar sind die Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge, mit Vorsorgeformen wie Riester-Rente, Rürup-Rente, privater Rentenversicherung, ETFs oder einer Kapital-Lebensversicherung vielfältig, doch hat jede ihre Vor- und Nachteile.
Bei der Entscheidung für eine private Altersvorsorge solltest du im Vorfeld immer genau prüfen, wie sinnvoll diese für dich und deine Situation ist. Lasse dich dabei nicht von Steuervorteilen oder Zulagen blenden, sondern schaue besonders auf Kosten, Risiken und die Gesamtrendite. Schließlich ist ab Rentenbeginn das Entscheidende, was finanziell dabei rumkommt, damit deine Rentenlücke geschlossen werden kann.
Unter allen Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge ist die langfristige Geldanlage in ausreichend breit gestreute Welt-Aktien-ETFs eine ausgezeichnete Möglichkeit für deine private Altersvorsorge. Sie bieten niedrige Kosten, hohe Renditechancen und das bei einem geringen Risiko, durch die breite Diversifikation. Besonders wenn du bis zum Rentenbeginn noch viele Jahre oder Jahrzehnte Zeit und Geld zum Investieren monatlich zur Verfügung hast, ist ein ETF-Sparplan besonders sinnvoll. Mit dem extraETF Sparplanrechner kannst du bereits im Vorfeld beispielhafte Szenarien berechnen lassen und in unserem ETF-Sparplan Vergleich findest du genau den ETF-Sparplan, der am besten zu dir und deiner Situation passt.
Wir beantworten dir weitere Fragen rund um die private Altersvorsorge
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