Private Altersvorsorge: Sicherheit für deinen Ruhestand

Fondssparpläne und ETFs, in die du per Einmalanlage oder ETF-Sparplan investieren kannst, sind eine renditestarke Möglichkeit langfristig, breit gestreut und mit geeigneten Produkten risikoarm für das Alter vorzusorgen.

Beachte dabei, dass aktiv-gemanagte Fonds und somit auch die Sparpläne auf diese, mit hohen Kosten verbunden sind, was deine Rendite gegenüber passiv verwalteten ETFs in den meisten Fällen deutlich schmälert. Wie bei allen anderen Formen der Altersvorsorge gilt auch hier, dass du dich im Vorfeld gründlich über diese informieren solltest. Langfristig ist die Geldanlage in ausreichend breit gestreute Welt-Aktien-ETFs eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Rentenlücke zu schließen. Schau dir dazu am besten unseren Artikel zur Altersvorsorge mit ETFs an.