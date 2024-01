Steuern & private Rentenversicherung: Was muss ich wissen?

Ansparphase

Wie du bereits erfahren hast, können die Beiträge zur privaten Rentenversicherung ohne staatliche Förderung, die ab 2005 abgeschlossen wurde, nicht in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Hast du deine private Rentenversicherung jedoch vor 2005 abgeschlossen, können 88 Prozent der Beiträge als Sonderausgaben in der Steuererklärung angegeben werden. Die Beiträge sind dann als sonstiger Vorsorgeaufwand in der Einkommenssteuererklärung, Anlage Vorsorgeaufwand, Zeile 49, Feld 503 einzutragen.

Beachte dabei, dass für die sonstigen Vorsorgeaufwendungen ein Höchstbetrag gilt.

Monatliche Beiträge zur Rürup-Rente bzw. Basisrente kannst du ebenfalls in der Anlage der Vorsorgeaufwendungen eintragen. Dafür ist Zeile 8, Feld 303 vorgesehen. Um die Beiträge zur Riester-Rente von der Steuer abzusetzen, musst du die Anlage AV (Angaben zur steuerlichen Förderung von Altersvorsorgebeiträgen) ausfüllen.

Auszahlungsphase

Die Auszahlung deiner monatlichen privaten Rente wird in der Regel automatisch an das Finanzamt übermittelt. Daher musst du nicht selbst tätig werden. Sollte es doch nötig sein, deine private Rente in der Steuererklärung anzugeben, füllst du dafür in Anlage R unter „Leibrente“ die Zeilen 13 und 14 mit den dazugehörigen Feldern 131 und 132 aus. Bei einer einmaligen Kapitalauszahlung gibst du den Betrag des steuerpflichtigen Ertragsanteils in der Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen) in Zeile 30, Feld 268 bzw. 468 an.