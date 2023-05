So funktioniert die ETF-Empfehlungsliste

Der Markt für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) wächst rasant. Ende 2022 wurden weltweit 9 Billionen US‑Dollar in ETFs investiert. Zum Vergleich: Ende 2012 waren es erst 1,7 Billionen US‑Dollar. Mit dem steigenden Anlagevolumen wächst auch die Zahl der Produkte. Allein in Deutschland weist unsere ETF-Suche aktuell über 2.000 ETFs aus. Die Auswahl von ETFs wird damit zu einer immer größeren Herausforderung.

Wie wählt man ETFs am besten aus? Auf welche Kriterien kommt es wirklich an? Antworten auf diese und weitere Fragen geben wir dir in diesem Ratgeber.