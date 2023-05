Flatex Depot im Test

Das Flatex Depot bietet alle gängigen Orderarten. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone‑App möglich. Der Flatex Kundenservice steht für Fragen per Telefon (08:00 bis 22:00 Uhr), Kontaktformular, Chatbot an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Auch die Eröffnung von Kinderdepots und Gemeinschaftskonten ist möglich.